Doğu Anadolu'da 6 ilde sıcaklık sıfırın altına düştü

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gece hava sıcaklığı sıfırın altında ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ağrı ve Erzurum'da 3, Ardahan'da 2, Tunceli ve Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 14, Iğdır ve Erzincan'da 10, Ağrı'da 9, Erzurum'da 6, Kars'ta 5, Ardahan'da 4 olacağı öngörülüyor.

Erzincan'ın Refahiye, Ardahan'ın Göle, Erzurum'un Pasinler ile Aziziye ilçesi ise sıfırın altında 6 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yerleri oldu.