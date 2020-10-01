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Aktüel Doğu Anadolu'da 6 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Aktüel

Doğu Anadolu'da 6 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 13:40:49 -
Doğu Anadolu'da 6 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün ve yarın 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da rüzgarın, güneybatıdan yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve aralıklı kısa süreli fırtına (60-70 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, direk devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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