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Aktüel Doğu Anadolu'da 527 köy ve mahalle ulaşıma kapandı
Aktüel

Doğu Anadolu'da 527 köy ve mahalle ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu'da 527 köy ve mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 12:11:00 -
Doğu Anadolu'da 527 köy ve mahalle ulaşıma kapandı

Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 527 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da dün geceden itibaren etkili olan ve yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 73 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 267 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerinde bir süredir etkili olan kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 15,  Çayırlı'da 7, İliç'te 15, Kemah'da 60, Kemaliye'de 20, Otlukbeli'de 5, Refahiye'de 90, Tercan'da 40, ve Üzümlü ilçesinde 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 14 greyder, 7 kepçe, 4 bıçaklı kamyon desteğiyle 10 ekip halinde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Tunceli

Tunceli'de gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha doğru yüksek kesimlerde ve ilçelerde kar yağışına dönüştü.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, merkez 8 köy ve ilçelerden Çemişgezek'te 1, Hozat'ta 17, Mazgirt'te 13, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 32, Pülümür'de 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

Ağrı

Ağrı'da da etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından 55 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi 78 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekiple kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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