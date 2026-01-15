  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan yeni İran çıkışı: "Bize idam planı olmadığı söylendi" İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha… Suriye ile ilgili iddia ortalığı karıştıracak! Lübnan Esad yanlıları arka planda anlaştılar: Şöyle para gönderiliyor Irak'tan Suriye lideri Şara'ya büyük ayıp Suriye'de sıcak gelişme! Yarın sabahtan itibaren 09.00 - 17:00 arası... Fenerbahçe Talisca’yla kazandı Trump'a "pedofili koruyucusu" dedi! Fabrika işçisine kesilen ceza belli oldu Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yürütülen davada flaş karar! 3 kişi için yakalama emri verildi Demek ki dertleri çocuklar değilmiş! Cumhuriyet Gazetesi bir kez daha ifşa edildi İsrail, Fransa’dan yardım istedi: AB, Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etsin!
Yerel Doğu Anadolu buz kesti
Yerel

Doğu Anadolu buz kesti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Doğu Anadolu buz kesti

Doğu Anadolu Bölgesi yine buz kesti, Ardahan’ın Göle ilçesinde termometreler-27,5’i gösterdi.

Meteorolojinin tahminlerine göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’da Ardahan’ın Göle ilçesinde termometreler -27.5’i gösterirken; Tunceli’nin Ovacık ilçesinde -25.2 Ardahan Merkez -24.8, Erzurum Havalimanı -24.8, Ardahan’ın Çıldır ilçesinde -23.8, Erzurum’un Tekman ilçesi Hacıömer Köyü’nde-22.9, Ardahan’ın Hanak ilçesinde -22.1 ve Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde -21,9 oldu.

Uzmanlar buzlanma ve don olayı uyarısında bulunarak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

Uraloğlu müjdeyi ‘mahcubuz’ diyerek duyurdu: Marmaray da gazetecilere ücretsiz oluyor!
Uraloğlu müjdeyi ‘mahcubuz’ diyerek duyurdu: Marmaray da gazetecilere ücretsiz oluyor!

Gündem

Uraloğlu müjdeyi ‘mahcubuz’ diyerek duyurdu: Marmaray da gazetecilere ücretsiz oluyor!

Gizli buzlanma 4 aracı birbirine kattı
Gizli buzlanma 4 aracı birbirine kattı

Yerel

Gizli buzlanma 4 aracı birbirine kattı

Buz kesti aman dikkat! Dışarı çıkacaklar için dondurucu uyarı geldi!
Buz kesti aman dikkat! Dışarı çıkacaklar için dondurucu uyarı geldi!

Yerel

Buz kesti aman dikkat! Dışarı çıkacaklar için dondurucu uyarı geldi!

Frig Vadisi’nde kış büyüsü! 3 bin yıllık mirasın yanında göl buz tuttu
Frig Vadisi’nde kış büyüsü! 3 bin yıllık mirasın yanında göl buz tuttu

Yaşam

Frig Vadisi’nde kış büyüsü! 3 bin yıllık mirasın yanında göl buz tuttu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23