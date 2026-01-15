Doğu Anadolu buz kesti

Meteorolojinin tahminlerine göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’da Ardahan’ın Göle ilçesinde termometreler -27.5’i gösterirken; Tunceli’nin Ovacık ilçesinde -25.2 Ardahan Merkez -24.8, Erzurum Havalimanı -24.8, Ardahan’ın Çıldır ilçesinde -23.8, Erzurum’un Tekman ilçesi Hacıömer Köyü’nde-22.9, Ardahan’ın Hanak ilçesinde -22.1 ve Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde -21,9 oldu.

Uzmanlar buzlanma ve don olayı uyarısında bulunarak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.