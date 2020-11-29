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Aktüel Doğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Aktüel

Doğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 10:54:27 -
Doğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı

ADANA (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı.

Adana'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü. Kısıtlamanın sona ermesiyle cadde, meydan, bulvar ve parklarda hareketlilik gözlendi.

- Mersin

Mersin'de Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu gözlendi.

Kısıtlamanın tamamlanmasıyla kentteki cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik yaşandı.

Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil bandına gelen bazı vatandaşlar spor ve yürüyüş yaparken, bazıları da parklarda vakit geçirdi.

- Hatay

Hatay'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Kentteki cadde ve sokakların sakin olduğu gözlenirken saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasıyla 65 yaş üstünün de aralarında bulunduğu vatandaşlar yeniden sokağa çıktı.

Bazı vatandaşlar parklarda vakit geçirirken bazıları da yürüyüş ve spor yaptı.

- Osmaniye

Osmaniye'de de kısıtlamanın tamamlanmasıyla kapanan iş yerleri açıldı, cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı.

Vatandaşlar, alışveriş yapmak için şehrin işlek caddelerine gelirken bazı vatandaşlar ise parklarda dinlenmeyi ve spor yapmayı tercih etti.

Sokağa çıkmaları belirli saatlerle sınırlandırılan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da kısıtlamanın kalkmasıyla havanın güzel olmasını fırsat bilerek dışarı çıktı.




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