Doğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla caddeler ve meydanlar boş kaldı.

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının saat 20.00 itibarıyla başlamasıyla kent sakinlerinin sıklıkla kullandığı İstasyon Meydanı, Ziyapaşya ve Bülent Angın bulvarlarının sakin olduğu görüldü.

Kentte önlem alan polis ekipleri, kısıtlamaya uymayanlara ceza yazdı.

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de de sessizlik hakim oldu.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentlerde, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda denetim yaptı. Ekipler, denetimlerde vatandaşları ve araçları durdurarak, sokağa çıkma izinlerini bulunup bulunmadığını kontrol etti.



