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Aktüel Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Aktüel

Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-12-09 22:05:13 -
Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

ADANA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Adana'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Ziyapaşa, Turan Cemal Beriker, Bülent Angın, Atatürk ve Gazipaşa bulvarları ile Uğur Mumcu, 5 Ocak ve İnönü meydanlarında kısıtlamanın başlamasıyla hareketlilik sona erdi.

Ana arter ve kavşaklarda önlem alan polis ekipleri ise denetim yaptı.

- Mersin

Mersin'de kısıtlamanın başlamasıyla araç trafiğinin yoğun olduğu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve İnönü Bulvarı'nda sakinlik oluştu.

Vatandaşların sıklıkla kullandığı kıyı şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı ile sahildeki meydanlar da sessizliğe büründü.

Kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde ve kıyı şeridinde sık sık devriye gezdi.

- Hatay

Hatay'da da vatandaşların sıklıkla kullandığı Atatürk, Gündüz ve Cumhuriyet caddeleri ile Atatürk Parkı'nda kısıtlamaya uyuldu. Tarihi Uzun Çarşı'da ise dükkan kepenklerinin kapalı olduğu görüldü.

Polis ekipleri de park, cadde ve kavşaklarda denetimlerini sürdürdü.

- Osmaniye

Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla halkın yoğun olarak bulunduğu Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları da boş kaldı.

Ana arterlerde devriye gezen polis ekipleri, kavşak ve cadde girişlerinde önlem alarak dışarıda bulunan kişilerin izin belgeleriyle kimliklerini kontrol etti.

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