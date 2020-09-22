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Aktüel Doğu Akdeniz Gaz Forumu Kahire merkezli bölgesel bir örgüte dönüştü
Aktüel

Doğu Akdeniz Gaz Forumu Kahire merkezli bölgesel bir örgüte dönüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:32:40 -
Doğu Akdeniz Gaz Forumu Kahire merkezli bölgesel bir örgüte dönüştü

KAHİRE (AA) - Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail, İtalya ve Ürdün'ün imzasıyla Doğu Akdeniz Gaz Forumu bölgesel bir örgüte dönüştü.

Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun 6 ülkenin katılımıyla bölgesel bir örgüte dönüştüğü duyuruldu.

Açıklamada, "Forum resmen Akdeniz bölgesinde Kahire merkezli uluslararası bir örgüt halini almıştır." ifadelerine yer verildi.

Video konferans yoluyla yapılan toplantıya, Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail, İtalya ve Ürdün temsilcilerinin yanı sıra, Avrupa Birliği, ABD ve Fransa'nın gözlemcileri de katıldı.

Mısır'ın ev sahipliğinde, 16 Ocak 2019'da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail, Mısır, İtalya ve Ürdün Enerji Bakanlarının katılımıyla "Doğu Akdeniz Gaz Forumu" kurulmuştu.

İkinci toplantısını 16 Ocak 2020'de yapan Doğu Akdeniz Gaz Forumu, "üye devletlerin halklarının çıkarı için enerji güvenliği" temelinde kurumsallaşma yönünde anlaşmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu forum, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin dışında bırakma hayalleri kuran bazı ülkelerin siyasi saiklerle kurdukları, gerçeklikten uzak bir oluşumdur. Bu forumun amacı gerçekten iş birliği olsaydı, kuşkusuz Türkiye ve Kıbrıs Türkleri de foruma davet edilirlerdi."


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