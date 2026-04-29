Doğru bilgiden daha hızlı yayılıyor! İzmir’de dezenformasyonla mücadele

İzmir’de düzenlenen Ticaret Borsası meclis toplantısında, sosyal medya ve yapay zekayla birlikte büyüyen dezenformasyon tehlikesi ele alındı.

3 sene 200’ün üzerinde dezenformasyon bülteni

İzmir Ticaret Borsası (İTB) nisan ayı olağan meclis toplantısı İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısına konuk olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel katıldı. Toplantıda konuşan Yüksel, iletişim başkanlığı ve dezenformasyonla mücadele faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. 2022 yılından bu yana İzmir Valiliği adına CİMER faaliyetlerini bölge müdürlüğü olarak yürüttüklerini söyleyen Yüksel, “2023 yılında yaşanan depremler sonrası şikayetlerin artması nedeniyle 500 bine yakın başvuru aldık. Sadece İzmir’de, 2025’te 350 bin-380 bin arasındaydı. İstanbul, Ankara, İzmir olarak CİMER üzerinden gelen başvuruların cevaplanması, sevk edilmesi ve bu sürecin yönetimi anlamında ilk 3 şehirden biriyiz. Bu, kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın sorgulama ve kamu yönetimine katılmasından kaynaklı. 2023 yılında kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi vasıtasıyla dezenformasyon faaliyetleri, kamu kurumları üzerinde bu faaliyetlerin sistematik olarak çalışılması ve bu faaliyetlerin koordine edilmesi görevlerimiz var. Yaklaşık 3 senedir 200’ün üzerinde dezenformasyon bülteni yayınladık” diye konuştu.

“Yanlış bilgi doğru bilgiden kat kat daha hızlı yayılmakta”

Yüksel, “Günümüzde internette başlayan, sosyal medyada yoğunlaşan ve yapay zekayla zirveye ulaşan bir enformasyon sürecine maruz kalıyoruz. Dolayısıyla bilgiye ulaşmak çok kolay. Fakat en büyük tehdit yanlış bilgi. Yanlış bilgi doğru bilgiden kat kat daha hızlı yayılmakta ve yayınlanmakta. İletişimin sağlıklı ve sürdürülebilir olması açısından algının ve arkasındaki çeşitli tehditlerin tespit edilebilmesi bizim için önemli olan konu. Dezenformasyon süreci, algı yönetimi ve aynı zamanda propaganda benzeri faaliyetlerle sergileniyor. Günümüzde gerçeklik şekil değiştirmiş durumda. Anlam ve şekil değiştiren gerçekliğin tespit edilmesi ve mücadelenin sürdürülmesi çok farklı uzmanlık alanlarının bir arada toplanmasını gerektiriyor” dedi. Türkiye'de yaklaşık 77 milyonun üzerinde internet kullanıcısı olduğunu söyleyen Yüksel, 65 milyon sanal medya kullanıcısı olduğunu belirtti.

Dezenformasyonun doğru olmayan bir bilginin kasıtlı ve sistematik olarak yaygınlaştırılması olduğunu söyleyen Yüksel, “Manipülasyon, yalan haber, hiciv, taklit, çarpıtma en çok maruz kaldığımız dezenformasyon çeşitleri” dedi.

“Uluslararası pazarlardaki konumumuz güçlenir”

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise dünya ekonomisinin yeni ve zorlu bir eşikten geçtiğini, küresel risklerin en görünür ve en sarsıcı hissedildiği alanın enerji sektörü olduğunu belirtti. Kestelli, enerjiye erişimde yaşanan her aksamanın sanayi, lojistik ağları ve tarımsal üretimi doğrudan etkilediğini dile getirdi.

Küresel ticaretin geleceğini şekillendiren önemli bir dönüşüm süreciyle karşı karşıya olunduğunu aktaran Kestelli, Avrupa Birliği’nin hayata geçirdiği Dijital Ürün Pasaportu’nun her ürün için dijital bir kimlik oluşturarak içeriğinden üretim yerine, çevresel etkilerinden tüm yaşam döngüsüne kadar bilgilerin izlenebilir olmasını sağladığını, bu sayede şeffaflığın arttığını, sürdürülebilirliğin ölçülebilir hale geldiğini ve tedarik zincirinde güvenin güçlendiğini söyledi. Yeni sisteme hızlı uyum sağlamanın, sektörün yeniden güç kazanması açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Kestelli, “Toplam ihracatımızın yüzde 41’inin Avrupa Birliği’ne yapıldığı düşünüldüğünde, bu dönüşümün önemi daha da net ortaya çıkıyor. Bunu bir zorunluluktan ziyade rekabet avantajı sağlayacak bir fırsat olarak görmeliyiz. Bu dönüşüme ne kadar hızlı uyum sağlarsak, uluslararası pazarlardaki konumumuzu o kadar güçlendirebiliriz” dedi.

‘Türkiye’nin krizlerden edindiği deneyim en büyük avantajı’

Küresel ekonomide genel manzaranın iyi olmadığını dile getiren Kestelli, “Tüm ülkeler yeni arayışlara, yeni anlaşmalara ve iş birliklerine yönelmiş durumda. Herkes bu sıkıntılı süreci en az kayıpla atlatmak için büyük çaba gösteriyor. Türkiye olarak geçmişte yaşanan krizlerden edindiğimiz deneyimi ve değişen şartlara uyum sağlama kabiliyetimizi en büyük avantajımız olarak görüyorum. Bu nedenle de yarınlara güvenle bakıyorum. Bu süreçte hükümetimizden; yüksek faiz ortamında tarımsal ticaret erbabı ve üreticiler için ihtisas kredilerinin limitlerinin artırılması ve kullanım şartlarının hafifletilmesi, enerji ve gübre gibi temel girdilerde üretim gücümüzü koruyacak destekleme mekanizmalarının kurulması ve yeşil dönüşüm sürecine uyum sağlayacak KOBİ ölçekli tarım işletmelerine özel hibe ve vergi muafiyetlerinin hayata geçirilmesi gibi talep ve beklentilerimizi dile getirmek istiyorum” diye konuştu.