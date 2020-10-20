Doğaseverler Kovid-19 sürecinin stresini Nemrut Krater Gölü'nde atıyor

BİTLİS (AA) - AHMET OKUR - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut, bugünlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin stresinden kurtulmak, sakinliğin ve doğanın tadını çıkarmak isteyen doğaseverlerin akınına uğruyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı göl, doğal güzellikleri, temiz havası ve eşsiz manzarasıyla insanları cezbediyor.

Kovid-19 süreci nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla krater gölünün bulunduğu alana gelen doğaseverler, şehrin kalabalığından uzakta göl manzarasına karşı yürüyüş yaparak, temiz havanın ve eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Çeşitli illerden gelerek Nemrut Krater Gölü'nde etkinlik düzenleyen Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 140 kişi, 2 bin 900 rakımdaki Nemrut Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Doğaseverler, 4 saatlik yürüyüşün ardından zirveye ulaşarak, sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği bölgede çay içti, tabloları aratmayan manzarada fotoğraf çekti.

- "Bu etkinlikler sayesinde stres atıyoruz"

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, AA muhabirine, 140 kişilik grupla Türkiye'nin en büyük krater gölünde etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Sonbaharın renk cümbüşünün gölün maviliğiyle birleşerek eşsiz manzaraya sahne olduğunu belirten Demez, Kovid-19 sürecinde uzun süre etkinlik yapamadıkları için doğayı özlediklerini anlattı.

Normalleşme süreciyle etkinliklerini artırdıklarını aktaran Demez, şunları kaydetti:

"Buraların turizme kazandırılması gerekiyor. Mevsimlerle birlikte bölgedeki renk değişimi eşsiz manzaraya sahne olmuş. 140 kişiyle zirveye tırmandık. Herkes zirvede manzaranın tadını çıkarıyor. Burası aynı zamanda kültürel turların da yapılacağı bir yer olabilir. Çanak dönüşü 13 saat sürüyor. Dağcılık konusunda çok önemli bir yer. Sadece Türkiye değil dünyanın farklı yerlerinden dağcılar gelip buraları görmeleri gerekiyor."

Van'dan etkinliğe katılan öğretmen Nazan Sarı ise uzun süre sonra doğayla iç içe olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Daha önce de farklı yerlerdeki etkinliklere katıldığını ifade eden Sarı, "Bulunduğumuz yer mükemmel. Çok rahat ve herkesin rahatlıkla katılabileceği bir parkur. Yolda harika manzaralar eşliğinde yürüdük. Çok güzel bir renk cümbüşü var. Sonbaharın tüm renklerini bir arada görmek istiyorsanız adres burası." diye konuştu.

Doktor Yunus Çetin de kalabalık bir ekiple geldikleri Nemrut Krater Gölü'nde eşsiz manzaraya karşı yürüyüş yaptıklarına işaret ederek, "Gerçekten çok güzel bir yer. Sonbaharın renk cümbüşünü görüyoruz. Gölleriyle, adalarıyla, rengarenk görüntüsüyle insanları büyülüyor. Yüksek rakımda muhteşem bir hava soluyoruz. İlk kez geliyorum. Bu fırsatı bize veren ekibe teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.