Doğal saç bakımı! Dikkat koparmayın, beyaza bürünüp, kelliğe neden oluyor! Sonra böyle devam eder

Çoğu insan için saçların beyazlaması kaçınılmazdır. Görünüşünüzdeki bu değişiklik tamamen doğal olsa da sadece beyaz bir saç görmek bile onu hemen koparma içgüdüsünü tetikleyebilir.

Yaygın bir inanışa göre, eğer saçınızı koparırsanız, ardından çok daha fazla beyaz saç gelecektir. Bu doğruluğu olan bir durum olmasa da uzmanlar beyaz saçları koparmanın daha olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söylüyor.

Saç teliniz griye veya beyaza döndüğünde, o foliküldeki pigment hücreleri çoktan ölmüştür. Uzmanlar, bu nedenle beyaz bir saç telini koparmanın sadece yeni bir beyaz saç teli kazandıracağını söylüyor. Bu nedenle beyaz saç telini koparmak oldukça anlamsızdır. Sadece kaçınılmaz olan ertelenmiş olur.

Uzun vadede ise bu saçları koparmak daha fazla zarara neden olur. Uzmanlara göre saç telini kopartmanın saç folikülünü travmatize etmesi ve artık saç çıkmayacak noktaya kadar ona zarar vermesi söz konusudur. Uzmanlar, saç yolmanın tekrarlanan 'yolma travması' enfeksiyona, yara izi oluşumuna ve kel bölgelere bile neden olabileceğini ve nihayetinde bu durumun saç dökülmesine ve daha ince saç görünümüne neden olabileceğini söylüyor.

İnsanların saçlarını yolduklarında daha fazla gri çıktığını düşünmelerinin nedeni, saç derinizde daha belirgin görünmesi ve hissedilmesidir. Çeşitli nedenlerle beyaz saçlar pigmentli saç tellerinizin geri kalanından farklı bir dokuya sahiptir. Bu nedenle daha önce sahip olduğunuz saçlardan daha kaba, daha kalın ve daha belirgin durur.

Peki doğal saç bakımı nasıl yapılır?

Saç bakımı için kuaföre gidebilirsiniz veya oldukça pahalı saç bakım kozmetikleri kullanabilirsiniz ancak bunun daha keyifli ve çok daha hesaplı bir yolu daha var, beslenmenize dikkat etmek ve doğal ürünlerle evde yapabileceğiniz bir saç bakım rutini oluşturmak. Eğer bu ikisine dikkat ederseniz ve düzenli olarak uygulayabilirseniz bir daha dışarıda saç bakımı yaptırmanız veya pahalı saç bakım ürünleri almanız gerekmeyecek.

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Saç bakımı için kuaföre gidebilirsiniz veya oldukça pahalı saç bakım kozmetikleri kullanabilirsiniz ancak bunun daha keyifli ve çok daha hesaplı bir yolu daha var, beslenmenize dikkat etmek ve doğal ürünlerle evde yapabileceğiniz bir saç bakım rutini oluşturmak. Eğer bu ikisine dikkat ederseniz ve düzenli olarak uygulayabilirseniz bir daha dışarıda saç bakımı yaptırmanız veya pahalı saç bakım ürünleri almanız gerekmeyecek.

Saç bakımında kullanabileceğiniz ve dikkat etmeniz gereken yöntemler;

Saçlarınızı Çok Sıcak Suyla Yıkamayın

Saç derisinde üretilen yağın fazlası saç sağlınız için belki kötü fakat saç derimizin ve saç tellerinin bu yağa ihtiyacı vardır. Eğer bu yağı tamamen ortadan kaldırırsanız çok çabuk kırılan, kuru ve donuk görünen saçlarınız olur.

Çok sıcak suyla yıkanırsanız saç derisinde bulunan bu yağ tamamen ortadan kalkar. Belki 15 günde bir sıcak suyla yıkanmanın bir zararı olmaz ancak haftada 2-3 kez saçlarınızı sıcak suyla şampuanlıyorsanız bir süre sonra saçlarınız kuruyacaktır.

Saçlarınızı soğuk suyla yıkamanın sıcak suya göre avantajı ise saç derisindeki kan dolaşımını arttırarak canlılık vermesidir. Saç derisindeki kan miktarı arttıkça saç kökünde bulunan hücrelere giden oksijen miktarı da artar. Ne kadar çok oksijen miktarı olursa saç sağlığınız o kadar iyi olur.

Saçlarınıza Bal İle Masaj Yapın

Bal, insanların tatlı ihtiyacını en doğal şekliyle karşılayan, güçlü bir etkisi olan bir besin maddesi. Vücudumuza olduğu kadar aynı şekilde saçımıza da çok fayda sağlar. Balın içerisinde yer alan maddeler sayesinde, saç derisini onarır ve saç derisinin daha güçlü olmasını sağlar. Özellikle kepek sorunu olan ve saç derisi kuru olanlar için eşsiz bir tedavi edici besin niteliğindedir. Bal saçlara uygulandığı zaman saça canlılık verir ve daha parlak görünmesine yardımcı olur. Balın yapısında bulunan vitamin ve mineraller sayesinde saçı nemlendirerek, kırılmalara ve kopmalara karşı güçlü bir koruyucu işleve sahip olur.

Saçın ihtiyacı olan nem oranını sağlayarak, saç derisindeki kuruluğu ve kepeklenmeyi azaltır. Bal çok fazla işlem görmüş, boyanmış, föne maruz kalmış saçlar için de çok ideal bir çözüm sunar.

Badem Yağıyla Saçınızı Nemlendirin

Uçların sık sık kırılması ve bu kırıkları aldırmak saçın istediğiniz sürede uzamasının önündeki en büyük engellerden biri. Bundan korunmak için badem yağı ile bakım yapabilirsiniz.

Saçlarınıza düzenli olarak badem yağı uygularsanız saçlarınız yumuşayacak ve şekil vermesi kolaylaşacaktır. Ayrıca yumuşayan saçlar kırılmalara karşı daha dayanıklı olacağından kısa sürelerden uçlarından aldırmanız gerekmez ve daha kısa sürede uzatabilirsiniz.

Saçınızı Doğal Kurutun

Saç kurutma makinesi, saç maşası gibi aletler sık kullanıldıklarında saçı kurutur, koparak dökülmeleri artırır ve uçların daha sık kırılmasına neden olur. Yıkandıktan sonra evde oturacaksanız saçlarınızı havluyla çok fazla hırpalamadan olabildiğince kurutun ve doğal kurumaya bırakın. Saçınızı ıslakken kesinlikle fırçalamayın. Saç kurutma makinesi kullanacaksanız en azından en soğuk ayarında kullanmaya çalışın. Böylece saçlarınızın kurumasını ve kırılmasını önlemiş olursunuz.

Saç Bakımı ve Beslenme

Cilt bakımında olduğu gibi saç bakımında da temel kural içten dışarı doğru sağlıklı saçlardır. Yani dışarıdan ne kadar bakım yaparsanız yapın, saçlarınıza ne kadar özen gösterirseniz gösterin düzgün beslenmiyorsanız ilerleyen yaşlarda saçınız mutlaka sağlıksız görünecektir. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri tam olarak alarak, fast-food ve konserve gıdaları daha az tüketerek, yeteri kadar su içerek saçınıza en büyük iyiliği yapabilirsiniz.