Doğal kemoterapi çekirdekleri kanseri engelliyor: 10.000 kat daha fazla! Güven veriyor... Yoğun ilgi görüyor

Taze meyveler tüketmek her zaman vücudunuza iyi gelir. Ancak elma çekirdekleri kemoterapi ve radyasyon tedavisinin yerine kullanıldığında daha etkili sonuçlar vaat ediyor.

Hiç B17 vitaminini duymuş muydunuz?

B17 vitamini doğal bir kanser hücresi yok edicidir. Hatta kemoterapiden 10.000 kat daha etkili olduğu bilimsel çalışmalar ile kanıtlandı. B17 vitamini elma çekirdeklerinde bulunduğu gibi, şeftali, kiraz, mandalina ve erik çekirdeklerinde de mevcut. Erken teşhis edilen vakalarda doktorunuzun önerdiği tedavi yöntemlerinizin yanında taze meyveleri, çekirdekleriyle birlikte tüketerek tedavinize hız kazandırabilir ve sağlığınıza çok daha hızlı bir şekilde kavuşabilirsiniz.

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