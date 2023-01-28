Doğal insülin bulundu! 7 gün boyunca 2 kez suyunu içerseniz: Faydası sonra başlıyor, şok olacaksınız

Ekşi tada sahip sumak, limonun olmadığı zamanlarda alternatif olarak kullanılır. Rus doktorlar tavsiye ediyor. Yapılan araştırmalarda limon gibi sumağın da antioksidan özelliği olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda uzmanlar üst solunum yolu hastalıklarında ilaç kullanmadan sumak suyu ile tedavi olunabileceğini vurguluyor. Soğuk algınlıklarında doğal bir ilaç olan sumak aynı zamanda öksürüğe de iyi gelmektedir. Peki sumak nasıl tüketilir? Sumak tozu nasıl kullanılır? İşte koyu kırmızı rengiyle tam bir şifa olan sumak ile ilgili her şey...

İŞTE SUMAK SUYUNUN İNANILMAZ FAYDALARI

– Kandaki insülin oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasındadır.

– Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur.

– Hafta da bir bardak tüketilen sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltarak sağlıklı hücrelerin artmasına yardımcı olur. Yorgunluk, stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini de azaltır.

– Gıda zehirlenmesi esnasında sumak baharatını kaynatıp bir bardak içmeniz faydalı olacaktır. Hem midenizi hemde bağırsaklarınızı temizleyerek idrar ve dışkılamayla zehirlenmeye neden olan zararlı bakterileri vücuttan atar.

– Sumak suyu, sindirimi düzenlediği için zayıflamak içinde kullanabilirsiniz.

– Aynı zamanda gün içerisinde yarım çay bardağı tükettiğiniz sumak suyu hazımsızlık ve şişkinliği de önler.

– İştahsızlık problemi yaşayan çocuğunuza sumak suyundan ayda bir kere içirmeniz de fayda vardır. Hem çocuğunuzun vücut direncini artırır hem de iştahını açarak daha sağlıklı beslenmesine yardımcı olur.

SUYUNDAN ELDE EDİLEN DİĞER YÖNTEMLER

– Sumak, genellikle tırnak altlarında oluşan dolamanın iyileşmesi için de kullanılan doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Kaynayan sumak suyunun içine sirke ve bal koyarak iyice kaynatın. Bu karışımı bir gün beklettikten sonra dolamanın üzerine sürünüz.

– Hücreleri yenileyici özelliği sayesinde cilde ve saça da faydası vardır. Kaynatılmış sumak suyunu tonik olarak kullanabilirsiniz. Sabah akşam düzenli olarak kullandığınız bu su hem sivilce ve akne oluşumunu engeller hem de yaşlanmayı geciktirir.

Sumak Nasıl Tüketilir?

Sumak yemeklere ekşilik ve keskinlik katmak için marinasyonlara veya direkt yemeğin içinde katılabilir. Asitliği sebebiyle özellikle kuzu etli yemeklerle harika bir uyum sağlar. Sumak ile sadece 3 malzeme kullanarak ekşili bir salata sosu hazırlanabilir. Zeytinyağı, tuz ve sumak salatalarınıza katmak istediğiniz ekşiliği sağlayacaktır.

Sumak aynı zamanda sumak çayı veya sumak suyu olarak da kullanılabilir. Sumağın metabolizma hızlandırma ve vücuttaki toksinleri atma özelliğinden en etkili biçimde faydalanmak isteyenler öncelikle sumak çayı veya sumak suyu tüketmeyi tercih etmelidirler.

Sumak Ne Kadar Tüketilmeli?

Sumak, sumak çayı veya sumak suyu halinde günde en fazla 2-3 bardak tüketilmelidir. Etkisini en çok aç karnına tüketildiği zaman gösterir. Tavsiye edilen miktarın fazlası tüketilirse yan etkilere sebep olabilir.

Tane sumak nasıl kullanılır?

Sağlık açısından kullanımında özellikle sumağın su ile kaynatıldıktan sonra kullanımı da faydalı olmaktadır. Sumak kullanımında çay da yapılması veya bitki çaylarına katılarak tüketilmesi mümkündür. Yiyeceklerde yoğurt üzerine eklenerek ve salatalarda kullanılarak sindirimi düzenlemektedir. Haftada ikinci kez kullanılabilir.

Sumak ZAYIFLATIR MI?

Sumak; Hazımsızlığı ve iştahsızlığı giderir. Hazımsızlığa iyi geldiğinden sindirimin düzenli çalışmasını sağlar. Bu yüzden zayıflamaya etkisi vardır.

Yoğurt sumak faydaları

Düzenli kullanımla birlikte ödem söktürmeye, bağırsakları temizlemeye ve dolaylı olarak kilo vermeye yardımcı olur.

ÇABUK DOYMAYA YARDIMCI OLUR Gaz söktürücü, şişkinlik giderici baharatlardan biri olan sumağın kabızlığa iyi geldiği araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Sumak Çayı Ne Zaman İçilmeli?

Sumak çayı boğaz ağrısı ve öksürüğe şifa olacağından bu hastalıklara yakalanıldığında günde en fazla 3 bardak içilmesi suretiyle tüketilebilir. Bir litre suya 100 gram sumak katıp kaynatarak evde kolaylıkla sumak çayı hazırlanabilir. Antimikrobiyal, antioksidan, kan şekeri düzenleyici ve DNA hasarı önleyici özelliklere sahip olan sumak veya sumak çayı günlük hayatta sıklıkla tüketilmelidir. Sumağın yüksek ateşli hastalıklarda, soğuk algınlıklarında ve karaciğer hastalıklarında tüketilmesi önerilir.

Tane sumak faydaları: Antiinflamatuar Özelliğe Sahiptir

Antiinflamatuar özelliğe sahip olan sumak, grip ve soğuk algınlıkları başta olmak üzere vücutta görülebilen enfeksiyon hastalıklarıyla savaşma gücünü arttırır. Ateşin düşürülmesine yardımcı olur ve enfeksiyon hastalıklarının daha hafif şekilde atlatılmasını sağlar.

Sumak faydaları Saraçoğlu: Enfeksiyon kaynaklı semptomları azaltan sumak, iltihaplanmalara iyi gelir. Bronşit ve yüksek ateş gibi rahatsızlıklara da faydalı olan sumağın, çeşitli hastalıkların tedavisinde etkin rol oynadığı ifade edilmektedir. Örneğin soğuk algınlığını da tedavi etmekte, enfeksiyonlara karşı dayanıklılığı artırmaktadır.

Gerçek sumak nasıl anlaşılır?

Gerçek sumak nasıl anlaşılır? Sumak, görüntü itibariyle çalıya benzer. Rengi ise bordo kadife gibidir. Küre biçimindeki sumak bitkisi limon gibi ekşidir.

Sumak Ekşisi Nasıl Kullanılır?

Sumak ekşisi, sumaktan elde edilen yoğun kıvamlı, koyu kırmızı renkli bir sostur. Konulduğu yemeklere güçlü bir ekşi tat verir. Genellikle mercimek köftesi, kısır, salata gibi ekşi lezzetlerde kullanılan bir sostur. Sumak ekşisi özellikle Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinin yöresel yemeklerinde sıklıkla kullanılır. İçine sumak katılabilecek bütün yemeklerde sumak ekşisi de kullanılabilir.

Sumak hangi yemeklerde kullanılır?

Sumağın en iyi uyum sağladığı yiyecekler arasında ilk sırada nohut gelir. Nohut yemeklerinde, çorbalarda, humusta kısacası nohutun olduğu her tabakta sumak kendine bir yer bulur. Sumak, çeşitli soslar içerisine katılarak salatalara da ekşi lezzetini verir. Özellikle kuzu eti başta olmak üzere etli yemeklere, çorbalara ve sebze yemeklerinde kullanılabilir. Sumak katılan yemeklere biraz limon suyu eklenmesi sumağın yemeğe getireceği ekşi tadı destekler. Mercimek köftesi, kısır, zeytinyağlı dolma gibi çok sevilen ev yemeklerine oldukça yakışan sumağın miktarı kişinin damak tadına göre ayarlanmalıdır.

Sumak suyu nasıl hazırlanır?

Sumak suyu, bir bardak içe suyuna bir yemek kaşığı bal ve iki yemek kaşığı sumak katılarak hazırlanır. Sumak suyu, insan vücuduna detoks etkisi yaparak vücuttaki şişkinlikleri indirir, iştah açar, bayılmaları önler aynı zamanda etkili bir idrar söktürücüdür.. Sumak suyu ile gargara yapmak diş ağrılarını giderir.

Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.