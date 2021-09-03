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Ekonomi

Doğal gaza zam geldi! Fakat...

Doğal gazda eylül ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 19:18:00 -
Doğal gaza zam geldi! Fakat...

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde Eylül ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi bin metreküp doğal gaz için bin 488 lira olarak belirlendi.

Bu ay sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ağustostaki tarifeye göre 1000 metreküp doğal gaz için yüzde 15 artışla 2 bin 50 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı bin metreküp doğal gaz için ise yine yüzde 15 artışla 2 bin 369 lira oldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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