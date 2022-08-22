Doğal balgam söktürücüler ve boğaz ağrısı: Bu yöntemler öksürük ve boğaz ağrısını şıp diye keser!

Günümüzün en sık karşılaşılan rahatsızlıkları arasında bulunan öksürük, balgam, boğaz ağrısı veya kaşıntısı, birçok insanın şikayetçi olduğu sağlık problemlerinden bazılarıdır.

Balgamın Nedenleri

Boğazda oluşan balgam, son yıllarda endüstrileşmenin artması ile birlikte oluşan hava kirliliğinin yoğunlaşması, sigara kullanımı, kapalı ortamlar ve bu ortamlarda oluşan kirli, oksitli, zararlı gazların nefes aldıkça solunum yollarından geçerek teneffüs edilmesine bağlı olarak oluşmaktadır.

Teneffüs edilen bu havanın biyolojik sağlığa zararlarını engellemek için, vücut doğal yollar ile kendiliğinden bu zararları minimal seviyeye çekmek adına harekete geçer. Akciğerlerde üretilmekte olan balgam yapışkan bir sıvıdır. Halk arasındaki adı bu olsa da tıp alanında mukus olarak adlandırılır. Bazı zamanlarda, farklı nedenlere bağlı olarak solunum yollarının, enfeksiyonlara ve alerjilere açık hale gelmesi ile balgam oluşumu artış gösterebilmektedir.

Balgam Çıkarmanın Faydaları

Günün farklı zamanlarında kişiler rahatsızlık sebeplerine göre balgam çıkarırlar. Özellikle sigara kullanan kişiler sabahları uyandıktan sonra beyaz renkli, tıkanıklığı giderici balgam çıkarırlar. Sigaraya bağlı olarak bu bireylerde mukus üreten hücrelerin fazla olması sabah çıkarılan bu balgamı zorunlu kılmaktadır.

Aksi takdirde nefes almada güçlük çekerler, boğazda ve burunda tıkanıklık yaşarlar. Vücutta oluşan balgamdan kurtulmanın, verdiği zararları en aza indirmenin ilk adımı balgamı yumuşatmaktır. Sert halde bulunan balgamın vücuttan atılma süresi uzundur. Vücutta kaldığı sürece, bireyin kondisyonuna olumsuz etkisi sebebi ile günlük aktivitelerde enerji eksikliğine sebep olur. Dolayısı ile vücuttan atılan balgam solunum sisteminin rahatlaması ile birlikte rutin hayatta da iyileştirici bir rol oynar.

Doğal Balgam Söktürücüler

Her ne sebep ile olursa olsun vücutta oluşan balgamdan öncelikle; tıbbi destek alınarak, gerekiyorsa doktor kontrolünde ilaç tedavisi yürütülmelidir.

Bunun dışında evde, mutfakta bulunan doğal bitki türlerinin karışımından kürler yapılabilir.

En bilinen doğal balgam söktürücüler şunlardır:

Doğal bal ile acı biber ya da soğanı karıştırarak basit ama etkili farklı iki kür yapılabilir.

Ayrıca keçiboynuzu pekmezi ile limon karışımından oldukça etkili balgam sökücü kür yapılabilir.

Kekik çayı, ıhlamur gibi bitkisel çaylarda mukusun yumuşamasında ve dolayısıyla vücuttan atılmasında etkili olur.

İbrahim Saraçoğlu'nun balgam söktürücü kürünü de deneyebilirsiniz.

Ilık su ile bal içerek balgamı söktürebilirsiniz.

Zencefil çayı soğuk algınlığı hastalıklarında kullanılır.

Zerdeçal tozu ile yapılan çay balgamı temizler.

Karabiber ve kırmızıbiber ve bal karışımı yaparak içebilirsiniz.

Bir bardak ılık su hazırlayın.

Limon balgamı söker mi?

Bir bardak ılık su içine 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyerek içebilirsiniz. Limon yüksek C vitamini içeriğinin yanı sıra çok da iyi bir balgam sökücüdür.

Evde nasıl balgam söktürür?

Doğal balgam söktürücü yöntemler

Elma Sirkesi. Elma sirkesi, genellikle doğal bir tıkanıklık giderici olarak kullanılır.

Nane Yağı Nane yağı, tıkanıklığı gidermek için en çok kullanılan bitkisel yağlardan biridir.

Okaliptüs Yağı

Tuzlu Su Gargarası

Zencefil.

Sarımsak.

Zerdeçal.

Nemlendirici.

Boğaz ağrısı ve balgam nasıl geçer?

Bol bol su içerek katılaşan balgamın yumuşayıp atılmasına yardımcı olabilirsiniz. Sıcak suyla duş alırken 5-10 dakika buharı soluyabilir ve bir kâse sıcak suyun içine nane ya da okaliptüs yağı damlatarak derin nefesler alabilirsiniz. Bir bardak ılık su içine 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyerek içebilirsiniz