Doğal balgam söktürücü ilaç! En keskin balgam söktürücü

Alt solunum yolları ve akciğeri koruyan mukusun solunum yollarından atılmasına balgam denir. Protein, su, antikor ve bazı tuzlardan oluşan balgam, vücuttaki bakterilerin uzaklaşmasını sağlamak için filtre görevi görür. Özellikle akciğerde üretilen balgam, öksürük yoluyla dışarı atılır. Balgam normalde tehlikeli değildir. Ancak yüksek oranda salgılanırsa solunum yollarını tıkayabilir.

Balgam neden olur?

Akciğerler hasar gördüğünde aşırı miktarda balgam üretir. Yeni doğan bebeklerde balgam oluşumuna sık rastlanır. Bebeklerin solunum yolları ve akciğerleri tam olarak gelişmediği için çok kolay bir şekilde toz, yabancı madde ve mikroplara maruz kalarak tahriş olur

Balgam nasıl atılır: Evde doğal balgam söktürücü yöntem

Doğal balgam söktürücü ilaç tarifi için malzemeler

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı bal

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım tatlı kaşığı toz zencefil

Doğal balgam söktürücü ilaç tarifi nasıl yapılır?

Önce soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayıp bir kavanoza koyuyoruz. Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu döküp kapağını kapatıyoruz ki yararlı yağ ve vitaminler havaya uçmasın. Soğuyana dek bekletiyoruz. Soğuyunca suyunu süzdürüp bir kapa boşaltıyoruz. Bize suyu lazım. Sonra diğer malzemeleri de kavanoza koyuyoruz. Kapağını kapatıp iyice çalkalıyoruz. Her yemek sonrası 2-3 yemek kaşığı içiyoruz. Çocuklarınıza 1-2 yemek kaşığı verebilirsiniz. Benim 2 yaşında oğlum var, 1, 5 kaşık veriyorum ve çok rahatlatıyor. Tadı da acı değil, baharatlardan ve baldan dolayı içilebilir bir tadı var.