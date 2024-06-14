Doğal antidepresan sarı kantaronun faydaları saymakla bitmiyor: Mideye karşı şifası sarı çiçeğinde!

21. yüzyılda kullanım alanı eskiye nazaran oldukça azalan sarı kantaron bitkisi, son zamanlarda doğal tedavi yöntemlerine yönelen kişilerin radarında...

"Mod yükselten bitki", "doğadan gelen prozac", "tabiatın sunduğu antidepresan" gibi tanımlamalara sahip olan sarı kantaron bitkisi, ruh sağlığı üzerinde oldukça olumlu bir etkiye sahip.

Bunun yanı sıra antiseptik özelliği de bulunan sarı kantaron, vücudu mikroplara karşı koruyor ve iltihap önleyici etkiler göstererek vücutta oluşan enfeksiyonların hızla iyileşmesine yardımcı oluyor.

Hücrelerin daha hızlı yenilenmesini sağlayan bu bitki, böylece cilt sorunlarını ortadan kaldırıyor ve yaraların daha çabuk iyileşmesinde büyük rol oynuyor.

Peki birçok sağlık sorununa iyi gelen sarı kantaron bitkisinin faydaları nelerdir? Kantaron yağı evde nasıl yapılır Sizler için sarı kantaronun faydalarını, kantaron yağı ve çayı tarifini derledik.

Sarı kantaron bitkisinin faydaları Ciltteki renk eşitsizliklerini dengeler ve cildin daha parlak ve güzel görünmesini sağlar.

Ciltteki yaşlanmayı geciktirir ve aknelerden kalan izleri geçirir. Cilt lekeleri, güneş izleri üzerinde oldukça etkilidir.

Cilt yüzeyinde oluşan morlukları kısa bir süre içinde geçirir. Ani kan kayıplarının yaşanabileceği durumlarda kanamaların azalmasına yardımcı olur.

Romatizma hastalığından kaynaklanan ağrıların hafifletilmesini sağlar. Demir eksikliğinden kaynaklanan el ve ayak üşümeleri için birebirdir.

Sarı kantaron yağı ile şakaklara masaj yapmak, baş ağrısını dindirir. Herpes virüsün neden olduğu yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Saçtaki dökülmeyi azaltır ve kepek oluşumunun önüne geçer. Uykusuzluk yaşanılan durumlarda rahat bir uyku sağlar.

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Bitkinlik ve yorgunluğa iyi gelir ve vücuda enerji verir. Birçok psikiyatrik bozuklukta oldukça etkili bir bitkidir.

Depresyon ve anksiyete tedavisinde sıkça kullanılır. Mide yaralarını iyileştirici özelliği bulunur.

Bebekler için rahatlatıcı bir etkisi vardır. Uçukların iyileşmesini sağlar. Pişik sorununu önler. Varislerle savaşır.

Sarı kantaron yağı yapımı Bir demet kantaron çiçeği, orta büyüklükte bir kavanoz kantaron yağı yapmak için yeterli olacaktır. Ortaya çıkan karışımı ağrıyan eklemlerinize ve sırt ağrılarınıza masaj yaparak kullanabilirsiniz.

İlk olarak topladığınız sarı kantaron çiçeklerini iyice yıkayıp kurutun. Ardından çiçekleri elinizle sapından koparıp cam bir kavanoza alın. Bütün çiçekleri kavanoza aktardıktan sonra içine saf zeytinyağı ekleyin. Kavanozun ağzını önce bir tülbentle sıkıca kapatın. Kantaron çiçeklerinin özlerinin yağa geçmesi için kavanozu 2-3 hafta güneşte bekletin. Bu sürede çiçeklerin özü yağa geçecek ve yağın rengi koyulaşıp kırmızıya yakın bir hal alacak.Yağ bu hale geldiğinde kullanıma hazır demektir. Ardından kantaron yağınızı koyu renk bir şişeye süzün ve karanlık bir yere alınSarı kantaron çayı yapımı İyice kaynayan suyun içine 2 ya da 3 kaşık kurumuş sarı kantaron eklenir.10 dakika dinlendikten sonra süzülerek bir bardağa alınır. Hazırlanan çay, bal ve limon ile lezzetlendirilerek tüketilebilir. Hamile ve loğusa olan kadınların sarı kantaron yağı ve çayını doktor kontrolünde tüketmesi gerekmektedir. Aşırı doz sarı kantaron çayı tüketimi, çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkarabilir. Bu nedenle günde en az 2 bardak tüketmeye özen göstermelisiniz.

Sarı kantaron tıpta nasıl kullanılır?

Mide ülserini tedavi etmek ve mide koruyucu etkiden faydalanmak için sarı kantaron yağının sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa, yemek öncesinde, yaklaşık 10 ml kadar içilmesi tavsiye edilir. Bazı ülkelerde hafif depresyon belirtilerine karşı bitkisel bir ilaç olarak kullanılıyor. Ancak ciddi ruhsal sağlık problemleri için reçete edilen ilaçların yerini alması mümkün değildir.

Yaz aylarının başlangıcında çiçekleri açtıktan sonra toplanmaya başlanan kantaron, zeytinyağı ile birleştirilerek harika bir ilaca dönüşüyor. Güneşte bekletilen kantaron yağı vücuttaki yara ve yanmalarda, gölgede bekletilen ise mide problemlerini gidermek için kullanılıyor

Gaz porblemleri, sonrasında oluşan kabızlık ve şişkinlik sorunlarını hafifletebilir. Faydalı etkileri görebilmek için yoğurda, suya veya çaya birkaç damla ekleyebilirsiniz. Kronik rahatsızlıklarınız varsa doktora danışmadan kullanılmamalıdır.Cilt üzerinde oluşan hafif kesikler, enfeksiyon, iltihaplı rahatsızlıklara karşı iyi bir ilaç olabilir. Ayrıca akneye neden olan bakterilerin büyümesini engeller. Bir türlü geçmek bilmeyen egzama probleminiz varsa, kantaron yağı bu sorunu hafifletebilir.



