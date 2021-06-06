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Dünya Doğada büyük tehlike: Topluca ölüyorlar
Dünya

Doğada büyük tehlike: Topluca ölüyorlar

Küresel ısınma, çevre kirliliği ve arılar arasında çıkan bir hastalık nedeniyle dünya üzerindeki arı nüfusu hızla alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 22:48:00 -
Doğada büyük tehlike: Topluca ölüyorlar

Arıların sayısı her geçen gün azalıyor. Endişe verici son uyarı Güney Afrika'dan geldi.

Küresel ısınma, çevre kirliliği ve insan faktörünün yanı sıra, arılar şimdi de mantar hastalığı sebebiyle ölüyor. Ülkedeki arılar arasında yayılan AFB hastalığı endişeye yol açtı. ABD'den taşınan bir mantar türü sebebiyle 2009'dan beri ülkedeki arıların üçte birinin öldüğü belirtiliyor.

Güney Afrikalı uzmanlar, bu hastalığın kovanlardaki peteklerin şeklini ve rengini değiştirdiğini söylüyor. Binlerce bitki türü arılar tarafından polenleniyor. Bilim insanları arıların yokluğunda dünyadaki canlı türlerinin büyük bölümünün yok olacağı uyarısında bulunuyor.

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Yorumlar

432

buda küçük kıyamet alametlerindendir
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