0553 313 94 23

Doç.Dr Akkoyun: Türklüğün var olma felsefesini yansıtan Kurtuluş Savaşı’dır

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde “Hizmet İçi Eğitim” kapsamında düzenlenen bilimsel etkinliğin semineri düzenlendi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
Doç.Dr Akkoyun: Türklüğün var olma felsefesini yansıtan Kurtuluş Savaşı’dır

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde “Hizmet İçi Eğitim” kapsamında düzenlenen bilimsel etkinliğin semineri düzenlendi.


Seminere konuşmacı olarakAfyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr Turan Akkoyunve Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Halil Selçuk Biricik katıldı. Kaymakamlık tarafından düzenlenen Seminere Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu,Belediye Başkanı Niyazi Tezcan,Tüm kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.Seminerde, özellikle Dumlupınar’ı geleceğe taşı, Dumlupınar karşılığı adlı konu başlıklarına yer verildi.


Beşeriyetin içinde Türk milletinin varlığından, var olma mücadelesinde son noktanın koyulduğu Kurtuluş Savaşının planı ve kırılmanın yaşandığı, Dumlupınar hattında yaşananlar Turan Akkoyun tarafından anlatıldı. Dumlupınar’ın tarihi kimliğini hem ülke çapında hem uluslararası platformda tanıtımının yapılması konularının da ele alındığı etkinlikte, artık her şeyin proje ile yapıldığını ve projelendirmenin önemini belirten Doç.Dr. Akkoyun, ’’Derdini Değil Projeni Ortaya Koy sloganıyla yola çıkılması gerekiyor. Bu doğrultuda hareket edilerek tanıma ve tanıtma faaliyetlerinin daha verimli olacağını biliyoruz. Uğruna can verilmiş bu toprakların kimliğini tanımanın, her Türk evladının hakkı olduğunu ve bu eğitime, donanıma sahip olarak biz eğitimcilerimizin ve öğretmenlerimizin çocuklarımıza aktarmada ve anlatmada çok büyük görev düşmektedir. Türkler savaşçı bir millet değil, istediğinde savaş kazanan bir millettir. Bunun en güzel örneği, bağımsızlığımızın taçlandırıldığı, dağdaki çobanımızın bile o ruhla düşmanı Murat Dağına çekerek Türklüğün var olma felsefesini yansıtan kurtuluş savaşıdır. Bizlerde bu şuurda olup kurtuluş mücadelemizi en iyi şekilde öğrenip öğretmek için elimizden gelenin en iyisini yapma bilincini daima diri tutmalıyız’’ diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te traktör devrildi: 1 ölü
    1. Siirt’te traktör devrildi: 1 ölü
    2. Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5...
    3. Rektör Coşkun, İmam Hatip Okulları..
    4. TANAP'tan Türkiye'ye gelen gaz 1..
    5. Hatay’da korkutan yangın
    6. Cinayet zanlısı jandarmaya teslim oldu
    7. MHP’nin Kütahya Belediye Meclis üyesi..
    8. Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı
    9. Köyceğiz’de otomobille, motosiklet..
    10. "Hasta bezinde de haksız fiyat artışı..
    11. ANALİZ - Devrimin 40. yılında “siyasi..
    12. Eski CHP'li başkan: Kılıçdaroğlu'ndan..
    13. Ülseratif kolitte iyi bir tedavi yaşam..
    14. İlik nakli bekleyen Sonat’ın annesinin..
    15. "Antalya gözde bisiklet kamp..
    16. "DEAŞ ile mücadelede taktiklerimiz..
    17. Vali Pehlivan evde bakım hizmeti alan..
    18. Astana Uluslararası Finans Merkezi,..
    19. Heyelanlı bölgede korku içinde..
    20. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı,..
    21. Ankara'nın barajlarındaki doluluk
    22. KDV iadesi nedir? KDV iadesi nasıl..
    23. Evli adamın genç kıza ’senden..
    24. "İkinci kez başbakan olmamı yabancı..
    25. Rüzgarda önlisans başvurularının..
    26. Avrupa borsaları
    27. Fırat Yılmaz Çakıroğlu ölüm yıl dönümü..
    28. Maskeli gaspçılar kaçamadı
    29. "Sigara üremeyi her yönden olumsuz..
    30. Bayburt’ta iki işletmeye örnek esnaf..
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı