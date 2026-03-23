DMM’den iddialara yanıt: Araç içi koku ve tutucuya açıklık getirdi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle ilgili , kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Mevcut düzenlemeler çarpıtılarak ya da uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususlar kesinleşmiş gibi sunularak, kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla endişe ve algı oluşturulmak istenmektedir" denildi.

ÇOK SAYIDA YANILTICI İÇERİK DOLAŞIMA SOKULDU İDDİASI

Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin sosyal medyada çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğunun tespit edildiğini açıklayan DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mevcut düzenlemeler çarpıtılarak ya da uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususlar kesinleşmiş gibi sunularak, kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla endişe ve algı oluşturulmak istenmektedir. Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. "

Açıklamada, vatandaşların spekülasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili merciler tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması istendi.