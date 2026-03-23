SON DAKİKA
Gündem
DMM’den iddialara yanıt: Araç içi koku ve tutucuya açıklık getirdi

DMM'den iddialara yanıt: Araç içi koku ve tutucuya açıklık getirdi

DMM, araç içi telefon tutucu ve koku yasaklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, yeni uygulama esaslarına ilişkin yönetmelik çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle ilgili , kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Mevcut düzenlemeler çarpıtılarak ya da uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususlar kesinleşmiş gibi sunularak, kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla endişe ve algı oluşturulmak istenmektedir" denildi.

ÇOK SAYIDA YANILTICI İÇERİK DOLAŞIMA SOKULDU İDDİASI

Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin sosyal medyada çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğunun tespit edildiğini açıklayan DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mevcut düzenlemeler çarpıtılarak ya da uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususlar kesinleşmiş gibi sunularak, kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla endişe ve algı oluşturulmak istenmektedir. Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. "

Açıklamada, vatandaşların spekülasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili merciler tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması istendi.

Araç camındaki telefon tutuculara ceza kesilecek mi? İşte o resmi açıklama
Araç camındaki telefon tutuculara ceza kesilecek mi? İşte o resmi açıklama

Gündem

Araç camındaki telefon tutuculara ceza kesilecek mi? İşte o resmi açıklama

İçişleri Bakanlığından araçlardaki telefon tutucularla ilgili yeni açıklama: Spekülasyonlara inanmayın!
İçişleri Bakanlığından araçlardaki telefon tutucularla ilgili yeni açıklama: Spekülasyonlara inanmayın!

Gündem

İçişleri Bakanlığından araçlardaki telefon tutucularla ilgili yeni açıklama: Spekülasyonlara inanmayın!

