DMDM Hydantoin nedir? DMDM Hydantoin saç döker mi?

DMDM Hydantoin, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin bir çoğunda yer alan bir koruyucu maddedir. Kokusu bulunmaz, beyaz renkli ve kristal şeklindedir. Genel olarak şampuanlar, makyaj ve fondöten gibi cilt bakımı ve saç kremleri ürünlerinin üretiminde kullanılır. Sadece bir antimikrobiyal görevi sağlar ve sağlığa oldukça zararlı ve ciltte kızarıklıkların oluşmasına sebep olan zararlı bakteri, mantar ve mayanın büyümesini engeller. Peki DMDM Hydantoin saç döker mi?

DMDM hydantoin uzun zaman kullandığı takdirde zararları görülebilecek bir maddedir. Saçın dökülmesi ve zayıflamasına neden olur. Ayrıca göz ve ciltte tahrişlere yol açar. Dolayısıyla bu maddenin bulunmadığı şampuanların kullanılması tavsiye edilir.