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Djokovic ve Halep ikinci turda

- Avustralya Açık'ta ilk turda korta çıkan tek erkekler 1 numarası Novak Djokovic, ABD'li Mitchell Kreuger'i 3-0 yendi- Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, geriye düştüğü maçta Estonyalı Kaia Kanepi'yi 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi

15 Ocak 2019 Salı 15:16
Djokovic ve Halep ikinci turda


İSTANBUL (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve tek kadınlarda 1 numaralı seribaşları Novak Djokovic ile Simona Halep tur atladı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya ikinci gün maçlarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Djokovic, ilk turda ABD'li Mitchell Kreuger ile karşılaştı. Toplam 2 saat 3 dakika süren maçta rakibini 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup eden Sırp tenisçi, adını ikinci tura yazdırdı.

Djokovic, ikinci turda Fransız Jo-Wilfried Tsonga ile eşleşti.

4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, ilk tur mücadelesinde Sloven Aljaz Bedene'yi 6-4, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi.

2015 Avustralya Açık'ta çeyrek final gören Nick Kyrgios ile 2016 Wimbledon'da finale kadar çıkan Milos Raonic'in eşleşmesinde ise gülen taraf Raonic oldu. Kanadalı tenisçi, 6-4, 7-6 ve 6-4'lük setlerle korttan 3-0 galip ayrıldı.

8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, Hırvat Borna Coric, İsviçreli Stan Wawrinka ikinci tura yükselen diğer isimler oldu.


- Halep sonradan açıldı


Turnuvada geçen yılın finalisti ve 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, Estonyalı Kaia Kanepi karşısında ikinci tura çıkma mücadelesi verdi.

İlk seti 7-6 kaybeden Halep, 6-4 ve 6-2'lik setlerle rakibini 2-1 mağlup etti. Halep, ikinci turda ABD'li Sofia Kenin ile eşleşti.

4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, Polonyalı Magda Linette'yi 6-4 ve 6-2'lik setlerle turnuvada dışında bıraktı.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams, Alman Tatjana Maria'yı 6-0 ve 6-2'lik setlerle, 7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova da vatandaşı Karolina Muchova'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek yoluna devam etti.

Tek kadınlarda ABD'li Venus Williams ve Madison Keys ile İspanyol Garbine Muguruza da ikinci tur bileti alan raketler arasında yer aldı.


- Federer ve Nadal korta çıkacak


Turnuvanın üçüncü gününde yarın son iki yılın şampiyonu Roger Federer ile 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, ikinci tur mücadelesi verecek.

İsviçreli Federer, Rod Laver Arena'da Büyük Britanyalı Daniel Evans, Nadal da Avustralyalı Matthew Ebden karşısında üçüncü tur bileti arayacak.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber'in ikinci turdaki rakibi Brezilyalı Beatriz Haddad Maia olacak. 3 numaralı seribaşı ve son şampiyon Caroline Wozniacki ise İsveçli Johanna Larsson ile karşı karşıya gelecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:16
  1. Alexander Zverev
  2. Avustralya Açık
  3. grand slam
  4. Naomi Osaka
  5. Novak Djokovic
  6. Serena Williams
  7. Simona Halep
  8. tenis

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