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Djedje ve Mensah’tan mutlusu yok

İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ve Bernard Mensah Avusturya kampında göze giren ikili oldu.

23 Temmuz 2019 Salı 10:10
Djedje ve Mensah’tan mutlusu yok

İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ve Bernard Mensah Avusturya kampında göze giren ikili oldu.


Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Fildişi futbolcu Brice Dja Djedje ve Ganalı futbolcu Bernard Mensah’ın arasından su sızmıyor. Yeni transfer Brice Dja Djedje takımı kısa zaman içerisinde uyum sağlarken, Bernard Mensah ile iyi bir ikili oldular. Yeni sezonda orta sahanın yükünü çekecek olan her iki futbolcunun antrenmanlardaki hırsları ile dikkat çekiyorlar. Hem Mensah hem de Dja Djedje takımın orta sahasının değişmez ikilisi olacak gibi gözüküyor.


Kampta neşeli tavırları ile dikkat çeken iki futbolcu da Kayserispor’da olmaktan dolayı çok mutlu oldukları öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:10
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