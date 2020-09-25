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Gündem Dizi oyuncusunu vuran şahıs hakkında yeni gelişme
Gündem

Dizi oyuncusunu vuran şahıs hakkında yeni gelişme

Dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran'ı omzundan vurarak olay yerinden kaçan şahıs yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 09:55:00 -
Dizi oyuncusunu vuran şahıs hakkında yeni gelişme

İstanbul’un Nişantaşı ilçesi, Ihlamur Yolu Sokak’ta, geçtiğimiz gün saat 18.45 sularında dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran, yolda yürüdüğü sırada yanındaki arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra şiddetlendi ve kavgaya dönüştü. Kavga sırasında arkadaşı, Onur Seyit Yaran’a doğru tek el ateş etti.

Olay sırasında dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran’ın omzundan vurulduğu öğrenildi.

Silahlı saldırının ardından S.O. isimli saldırgan, olay yerinden kaçtı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, hızla kaçan şahsın peşine düştü. Yakalanan şahıs gözaltına alındı. S.O.’nun işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan, omzundan vurularak yaralanan Onur Seyit Yaran’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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