Dizi oyuncusuna arkadaşından tek kurşun!

Dün İstanbul Nişantaşı’ndaki Ihlamur Yolu Sokak'ta meydana gelen olayda birçok dizide rol alan ve 2016 Best Model Türkiye ile Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran ve 2 arkadaşı arasında tartışma çıktı.

Arkasından vurdu

Giderek şiddetlenen sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kavga sırasında arkadaşı Onur Seyit Yaran’a arkasından silahla tek el ateş etti. Onur Seyit Yaran yediği kurşunla yere yığılırken onu vuran arkadaşı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yaran, ambulans ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan oyuncunun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yaran’ı vuran arkadaşının yakalanması içinse çalışma başlatıldı.

Yaran en son TRT'nin "Vuslat" ve "Kalk Gidelim" dizisinde rol almıştı.