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Dizi oyuncundan kız çocuğuna cinsel istismar

Dizi oyuncu Suat E.'nin sosyal medya hesabından, 12 yaşındaki kız çocuğuna attığı cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:57
Dizi oyuncundan kız çocuğuna cinsel istismar

Oyuncu Suat E., sahte sosyal medya hesabından istismar iddiasıyla gündemde. İddiaya göre E.'nin sosyal medya hesabında 4 binden fazla çocuk vardı. E.'nin o hesaptan, 12 yaşındaki kız çocuğuna attığı cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı. Mesajları ise çocuğun ağabeyi gördü ve bir buluşma senaryosu hazırladı. Oyuncunun ise 8 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacağı öğrenildi.

Sahte sosyal medya hesabından taciz etti

Habertürk'ün haberine göre, daha çok dizilerde rol olan Suat E., 12 yaşındaki bir çocuğu taciz etmekle suçlanıyor. 12 yaşındaki mağdur çocuğun yaşadığı cinsel saldırının ayrıntıları ise savcılık tutanağına geçti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, 7. sınıf öğrencisi mağdur çocuk, Suat E. ile sosyal medyada tanıştı. Ancak E.'nin gerçek kimliğini bilmiyordu. Çünkü Ergin'in sosyal medya hesabı sahteydi ve yazışmalarında kendisini küçük çocuğa "18 yaşındayım" diyerek tanıttı.

Cinsel içerikli mesajlar attı

Dakikalar içerisinde mesajlaşmanın seyri değişti. İddiaya göre ünlü oyuncu cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı. Bundan korkan küçük kız, oyuncuyu engelledi ve derhal durumu annesine bildirdi.

Ağabay, kardeşi gibi oyuncuyla konuştu, randevulaştılar

Mesajların içeriğinden haberdar olan ağabey Osman A. kız kardeşinin hesabından, Suat E.'yle mesajlaşmaya başladı. Suat E., mesajla taciz ettiği kız çocuğuyla buluşmak için Emniyetevleri'ne randevu verdi. Ünlü oyuncu küçük kızla buluşmak için randevu noktasına gitmek üzere 4. Levent metrosundan çıkınca, kendisini bekleyen çocuğun ağabeyi ile karşılaştı.

Metrodan çıkınca küçük kızı değil ağabeyini gördü

Ağabey Osman A. ile çevrede bulunan mahalleli oyuncuya derhal müdahale etti. O anları çevrede bulunanlar da telefonlarıyla kaydetti. İstismar ve taciz şüphelisi oyuncu Suat E. hemen gözaltına alındı.

"Rızası vardı" diyerek şikayetçi oldu

Savcılıktaki ifadesinde küçük kıza attığı mesajları kabul etti. Ancak "Ben kızı 16 yaşında sanıyordum. Rızası vardı" diyerek kendini savundu. Osman A. oyuncu Suat E.'den şikayetçi oldu. İstismar sanığı dizi oyuncusu, küçük çocukla buluşmak için gittiği 4. Levent metrosu çıkışında saldırıya uğradığı gerekçesiyle de şikayetçi oldu. Cinsel istismar sanığı Suat E. önümüzdeki günlerde Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

"Kardeşim gibi konuşup buluşma ayarladım"

Tüm yaşanan bu süreci ve ayrıntılarını anlatan ağabey Osman A., kardeşinin sosyal medya hesabından cinsel istismara maruz kaldığını söyleyerek "Konu birinci ikinci cümleden sonra artık cinselliğe tamamen yönelmiş. Sürekli cinsel içerikli konu açmalar… Küçük çocukların peşinde olan bir tip. Takip ettiği 4 bin, 4 bin 500'e yakın kişi var ve hepsi çocuk. Kardeşimi korkutma amaçlı tehdit etmiş. Kardeşim onu engelleyip anneme söylemiş. Annem de bana. Hemen kardeşimin şifresini aldım. Kardeşim gibi konuşmaya başladım. Bir buluşma ayarladım. Buluşma yerinde direk müdahale ettik zaten. Çevreden de insanlar bizi tanıyıp bildiği için onlar da ister istemez bağrışa çağrışa geldi. Onlar da müdahale etti" dedi.

Daha sonra olay yerine bekçilerin geldiğini anlatan Osman A., "Kelepçelenip karakola götürdüler. Ona müdahale etmemdeki amaç tamamen diğer insanların da hem kızlarını, hem çocuklarını, kardeşlerini düşünmemden dolayı. Ama ders olsun ki bir daha aynı şekilde birine yapmasın" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:57
  1. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. 4. Levent metrosu
  3. 4. Levent
  4. Levent metrosu

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