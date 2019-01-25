Diz ağrılarına evde doğal çözüm | Diz ağrısı nasıl geçer?

Yayınlanan tv programında pratik doğal ilaç tarifleri paylaşan Dr. Feridun Kunak’tan “Diz ağrıları için ev yapımı ağrı kremi tarifi” geldi.

Birbirinden doğal ev yapımı tarifleriyle Dr. Feridun Kunak, Kadın olsun erkek olsun bir çok kişinin hayatını zorlaştıran diz ağrıları çekenler için ev yapımı ağrı kremi tarifi verdi.

Malzemeler;

1 yemek kakşığı lavanta yağı

2 yemek kaşığı vazelin

2 adet kafur

1 yemek kaşığı kolonya

1 yemek kaşığı kantaron

1 yemek kaşığı çörek otu yağı

Dr. Feridun Kunak Kimdir?

1950 yılında Ankara şehrinde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarından itibaren kendisine doktorluk mesleğini hedef seçen ve zaman içerisinde yaşanan gelişmeler ile birlikte bu mesleğin peşinden istisnasız bir şekilde gitme yoluna giden Feridun Kunak, başarılı eğitim hayatı sayesinde de hedeflerine kısa zaman içerisinde ulaşmayı başarmıştır.

Lise yıllarına kadar Ankara şehrinde yer aldıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünü kazandı ve buradan 1976 yılında mezun olarak kısa bir zaman dilimi içerisinde hedefi olan doktorluk mesleğine hızlı bir şekilde erişmeyi de başardı. Sonrasında ise profesyonel kariyerine hızlı bir şekilde giriş yaparak kendisini herkese gösterdi.

HÜKÜMET TABİPLİĞİ İLE GÖREVİNE BAŞLADI

Feridun Kunak, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra kısa bir zaman dilimi içerisinde Bursa şehrinde hükümet tabipliği görevine başlayarak doktorluk görevini devlet kanalları için görevini icra etmeye başladı ki bu anlamda kısa zaman içerisinde kendisini gösterdi.

1978 yılının son dönemlerinde ise askerlik görevini icra etmeye başladı. Askerliğini da tabip olarak yapan Feridun Kunak, bu süreç içerisinde İstanbul’da kendisine bir muayenehane açtı ve bu muayenehane içerisinde de hastalarını muayene ederek işletmeci oldu. Sonrasında ise Sağlık Bakanlığı’na müracat ederek doğu görevine atandı ve doğu görevini tamamladı.

PRATİSYEN HEKİMLİKTEN SONRA YENİ BİR İHTİSAS

Kariyerinin bu safhasına kadar pratisyen hekim olarak hayatına devam eden Kunak, zaman içerisinde kendisini geliştirme yolunda daha somut adımlar atmaya başladı ki bu somut adımlar beraberinde daha ilgi çekici seçenekler ortaya çıkardı diyebiliriz.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Bölümü ihtisasına da başlayarak bu anlamda kendi sınıfı seçen Kunak, zaman içerisinde 1985 yılında bu ihtisasını da tamamlayarak Ortopedi sınıfı doktoru olmayı başarmıştır.

ZAMAN İÇERİSİNDE TELEVİZYON PROGRAMLARINA BAŞLADI

Eğitimini tamamladıktan sonra belli bir süre devlet hastanelerinde ve özel muayenehanelerinde hizmet sağlayarak görevini başarılı bir şekilde icra eden Feridun Kunak, zaman içerisinde kendisini daha da geliştirmiş ve bu anlamda tanınan isimlerden birisi olmayı da başarmıştır.

Bu tanınırlığı, zaman içerisinde Feridun Kunak için televizyon kanallarının kapısını açtı ve zaman içerisinde kendi ismi ile programlar yaparak ya da çeşitli sağlık programlarına katılarak ülkemizin en çok tanınan doktorlarından birisi olarak da dikkatleri çekmeyi başarmıştır.

ALDIĞI MESLEKİ EĞİTİM VE KURSLAR

Ünlü doktor Feridun Kunak, kendi ihtisas alanında birçok farklı eğitim alarak bu anlamda sınıfının en iyi doktorlarından birisi olarak da dikkatleri çekmiş ve ön plana çıkmıştır. Bazı eğitim ve kursları aşağıdaki gibidir;

1. Temel Ozon Terapi Eğitim Programı

2. Uluslar arası 2. Nöralterapi Kongresi (Ağrı tedavisinde NT, Bozucu alan ve lokomotor sistem rahatsızlıklarında NT)

3. Uluslar arası Tıbbi Hipnoz Kongresi

4. Tıbbi Hipnoz Teorik Bilgiler Kursu

5. Bi-Digital O-RING Test Semineri

6. Doğuştan Kalça Çıkığı Kursu

7. İlk Yardım Temel Kursu

8. Akupunktur Eğitim Semineri

9. Reconnective Healing Level III. : The Reconnection

10. Kazalar ve Acil Yardım Sempozyumu

11. Akupunktur Semineri

12. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi (Anksiyete bozukluklarında hipnozla tedavi)

13. Ulusal Hipnoz Derneği Kongresi

14. Akupunktur Eğitim Semineri

15. Anti-Aging Medikal Estetik Kongresi

16. İleri Cerrahi Atroskopi Kursu

17. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Spor Travmatolojisi Kursu

18. Society of Arthopaedic Surgery and Travmatology Congres

19. Sıcot Bölgesel ve 14. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

20. WFAS 95 Symposium on Acupuncture and QI

21. Türkiye Spor Hekimleri Derneği I. Milli Spor Hekimliği Kongresi

22. Bi-Digital O-RING Test Semineri

23. Reconnective Healing Semineri

24. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi

25. Ulusal Akupunktur Kongresi

26. Tıbbi Hipnoz Kursu (Temel Bilgiler ve Pratik Uygulamalar)

27. Basamak Tıbbi Hipnoz Kursu

28. Ulusal Akupunktur Kongresi

29. Training of National Medical Staff Course

30. Lazerve Elektro Akupunktur Facelifting, Lympfdranage nach