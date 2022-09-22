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Kadın - Aile Diyet yapmadan zayıflamanın yeni formülü: Haşlanmış limon kürü nasıl yapılır? Elveda kilolar
Kadın - Aile

Diyet yapmadan zayıflamanın yeni formülü: Haşlanmış limon kürü nasıl yapılır? Elveda kilolar

Fazla kilolardan kurtulmak için başladığınız diyet programını sonuna kadar uygulayamayıp yarıda bırakanlardansanız bu yazımız tam size göre. Yediğiniz içtiğiniz şeylerin kalorisini hesaplama, miktarını ayarlama, süresini kontrol etme derdi olmadan, haşlanmış limon kürü yöntemiyle zayıflamanız mümkün.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 11:20:00 - 2022-09-22 11:43:19
Diyet yapmadan zayıflamanın yeni formülü: Haşlanmış limon kürü nasıl yapılır? Elveda kilolar

Büyük bir C vitamini kaynağı olan ve bununla birlikte bir sürü marifeti olan limonun yeni yöntemi, haşlanmış limon diyeti... 1 ayda 20 kilo verdirdiği söylenilen haşlanmış limon diyeti ile vücudunuz da eksik olan vitaminleri alabilir aynı zamanda da zayıflayabilirsiniz. Peki haşlanmış limon diyeti nasıl yapılır?

Limon, yağ yakıcı etkisi ve antioksidan özelliğinden dolayı diyet listelerinde yer alan bir besin. Sabahları aç karnına içilen bir bardak limonlu suyunun, vücudu toksinlerden arındırdığı biliniyor.

Haşlanmış limon kürü, düzenli uygulandığında, vücudu toksinlerden arındırıyor, yağları yakıyor ve zayıflamaya yardımcı oluyor.

Haşlanmış limon kürü tarifi

Malzemeler:

4 adet limon
1 baş sarımsak
1 çay kaşığı zencefil
1 litre su
Hazırlanışı:
Limonların suyunu sıkalım. Sarımsakların kabuklarını soyup rendeleyelim. Üzerine bir çay kaşığı zencefili ve limon suyunu ilave edip karıştıralım.

Diğer tarafta tencereye bir litre suyu koyup içine sıkılmış limonların kabuklarını atalım. Kaynamaya başlayınca hazırladığımız sarımsaklı karışımı ilave edelim. Kaynatmaya devam edelim. Limon kabukları yumuşayınca ocağı kapatalım. Haşlanmış limonların suyunu süzerek başka bir kaba aktaralım.

Tüketimi:

Diyet yapmadan fazla kilolardan kurtulmak için, hazırladığınız haşlanmış limon küründen her sabah aç karnına bir bardak için. Bir haftanın sonunda kilolarınızın azalmaya başladığını göreceksiniz.

NOT: Tansiyon düşüklüğü ve kronik mide rahatsızlıkları olan kişilerin bu kürü uygularken dikkatli olmaları önerilir.

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