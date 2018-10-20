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Diyet ürünler tüketenler, dikkat!

Yapay tatlandırıcıların zararlarını sizler için araştırdık...

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:25
Diyet ürünler tüketenler, dikkat!

Yapay tatlandırıcılar, şans eseri bulunmuştur. Mesela Cyclamate adlı tatlandırıcı 1937 yılında Illinois Üniversitesinde bir doktora öğrencisi tarafından bulunmuştur. Laboratuvarda ateş düşürücü bir kimyasal sentezlemekle uğraşırken elinden düşürdüğü sigarasını tekrar ağzına götürünce cyclamate’ın tatlı olduğunu farketmişti genç öğrenci.

Patenti DuPont lastik firması tarafından alınmış daha sonra Abbott ilaç firmasına satılmıştır.

Bu tatlandırıcı üzerinde çalışan Abbott firması, bunu, 1950 yılında daha çok diğer acı ilaçlara tat vermek için kullandı. Daha sonra diabetlilere alternatif bir tatlandırıcı olarak piyasa sürdü.

Cyclamate şekerden 30-50 kat (konsantrasyona bağlı olarak) daha tatlıdır. Genellikle sakkarinle sinerjistik etki gösterdiği için 10 a 1 oranında sakkarinle karıştırılarak piyasaya sürülür.

Şu anda bu yapay tatlandırıcı bir çok diyet ürünün içinde bulunmaktadır.

Bu kimyasalın bağırsak bakterileri tarafından siklohekzilamin (cyclohexylamine) dönüştürüldüğü ve bunun da toksik etkisi olduğu anlaşılmıştır.

Bunun yanı sıra farelerde yapılan çalışmalar ‘cyclamate’ın 10'a 1 oranındaki karışımının mesane kanseri riskini arttırdığını ortaya çıkardı. Bu yüzden cyclamate halen Amerika’da kullanımı yasaklanmış bir yapay tatlandırıcıdır.

Özellikle diyet ürünler kullananların dikkatli olmasını tavsiye ederiz..

 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:25
  1. yapay tatlandırıcı
  2. diyet ürün

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