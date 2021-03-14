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Kadın - Aile Diyet havuç topları nasıl yapılır? Havuç topları tarifi
Kadın - Aile

Diyet havuç topları nasıl yapılır? Havuç topları tarifi

Diyet tatlı tarifleri | Diyet yapanların ara ara tatlı krizleri geçirebilir. İşte böyle anlar için bir tarife ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Peki, havuç topları nasıl yapılır? Havuç topu tarifi

Yeniakit Publisher
2021-03-14 20:07:00 -
Diyet havuç topları nasıl yapılır? Havuç topları tarifi

Tatlı krizleriniz için kolay olduğu kadar leziz bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Havuç topları tarifi

Malzemeler:

  • 4 adet havuç
  • 5 adet ceviz
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 1 su bardağı yulaf ezmesi
  • 1 çay kaşığı tarçın

Diyet havuç topları nasıl yapılır?

Öncelikle havuçları rendeleyip çok az zeytinyağında soteleyin.

Ardından tüm malzemeleri bir rondoya alın.

Karışıma 2-3 yemek kaşığı kadar su ekleyin.

Karışım kıvam almazsa bir miktar daha su ekleyebilirsiniz.

Malzemeleri rondodan geçirin.

Karışımdan parçalar koparıp top şekli verin.

Arzu ederseniz havuç toplarını hindistan cevizine bulayabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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