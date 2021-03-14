Diyet havuç topları nasıl yapılır? Havuç topları tarifi
Diyet tatlı tarifleri | Diyet yapanların ara ara tatlı krizleri geçirebilir. İşte böyle anlar için bir tarife ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Peki, havuç topları nasıl yapılır? Havuç topu tarifi
Tatlı krizleriniz için kolay olduğu kadar leziz bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz.
Havuç topları tarifi
Malzemeler:
- 4 adet havuç
- 5 adet ceviz
- 2 yemek kaşığı bal
- 1 su bardağı yulaf ezmesi
- 1 çay kaşığı tarçın
Diyet havuç topları nasıl yapılır?
Öncelikle havuçları rendeleyip çok az zeytinyağında soteleyin.
Ardından tüm malzemeleri bir rondoya alın.
Karışıma 2-3 yemek kaşığı kadar su ekleyin.
Karışım kıvam almazsa bir miktar daha su ekleyebilirsiniz.
Malzemeleri rondodan geçirin.
Karışımdan parçalar koparıp top şekli verin.
Arzu ederseniz havuç toplarını hindistan cevizine bulayabilirsiniz.
Afiyet olsun.