Diyet hamburger ekmeği nasıl yapılır? Diyet hamburger ekmeği tarifi
Hazır hamburgerlerin sağlık için son derece zararlı olduğu bilinen bir gerçek. Bu tip hazır yemeklerden ziyade anne usulü köfteleri tercih edebilirsiniz. Yağsız kıyma ve soğanla hazırlayacağınız köftenizi tahıllı ekmekle ikram edebilirsiniz. İşte, diyet hamburger ekmeği tarifi…02 Ekim 2019 Çarşamba 21:39
Hazır hamburgerlerin sağlık için son derece zararlı olduğu bilinen bir gerçek. Bu tip hazır yemeklerden ziyade anne usulü köfteleri tercih edebilirsiniz. Yağsız kıyma ve soğanla hazırlayacağınız köftenizi tahıllı ekmekle ikram edebilirsiniz. İşte, diyet hamburger ekmeği tarifi…
Diyet hamburger ekmeği nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 1 paket kuru maya
- Yarım kilo kepekli un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 çay bardağı ılık süt
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yeteri kadar ılık su
Derin bir karıştırma kabının içerisine kuru malzemelerin hepsini alın.
Kuru malzemelerin ortasını havuz gibi açın.
Havuzun içerisine sıvıyağ, ılık süt ve bir miktar ılık su ekleyin.
Kıvamı tutturana kadar hamura ılık su ekleyebilirsiniz.
Ardından yağlı kağıt serili fırın tepsisine şekillendirdiğiniz ekmekleri yerleştirin.
Ekmekleri 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
Ekmekler pişerken fırının içerisine bir kase su koymayı ihmal etmeyin.
Afiyet olsun.
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