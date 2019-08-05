0553 313 94 23

Diyarbekirspor’da transfer devam ediyor

TFF 3.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:05
Diyarbekirspor’da transfer devam ediyor

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’da transfer atağı devam ediyor.


Yeni sezon için tek hedef olarak şampiyonluğu belirleyen ve şu ana kadar önemli oyuncuları kadrosuna katan Diyarbekirspor, bu kez de 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor’dan kaleci transferi gerçekleştirdi. 26 yaşındaki kaleci Ahmet Üçgün, resmi sözleşme imzalayarak yeşil kırmızılı kulübe dahil oldu. Yeşil kırmızılı kulüp, kardeş kulübü Tuzlaspor’dan Tolunay Yurtseven ve Furkan Yılgın ile Pazarspor’dan Maksut Birben’i renklerine bağladı.


Yeşil-kırmızılı kulübün sol bek ve stoper için de bazı oyuncularla anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaydeğirmeni Muay Thai takımına turnuva sonunda madalya yağmuru
    1. Çaydeğirmeni Muay Thai takımına..
    2. Medel ve Roco sağlık kontrolünden geçti!
    3. Sakarya Ticaret Borsası
    4. Karacabey’in dört bir yanını ıhlamur..
    5. SSAUMDER’in kampanyasına, Kemal..
    6. Genç tenisçiler sertifikalarını aldı
    7. Mahsur kalan fındık işçileri kurtarıldı
    8. Pazara ucuzluk geldi
    9. Başkan Dr. Palancıoğlu: “Sulu atıklar..
    10. AB, sığınmacılara yönelik ihlalleri..
    11. Orman yangınına müdahale sürüyor
    12. Lübnan uyruklu hiphop şarkıcısının..
    13. TSYD Ankara Kupası’nın biletleri 8..
    14. Taşlı saldırıya uğrayan itfiaye..
    15. Manuka balının faydaları nelerdir? |..
    16. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    17. Başkan Yüce, SGM’nin programına katıldı
    18. Herkes bunu konuşuyor! İHH'dan büyük..
    19. Bitlis’te “Prof. Dr. Fuat Sezgin”..
    20. Medel ve Roco sağlık kontrolünden..
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Oktay Vural sessizliğini bozdu! MHP mi, İYİ Parti mi?
    Oktay Vural sessizliğini bozdu! MHP mi, İYİ Parti mi?
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı