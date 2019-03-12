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Diyarbekirspor, Kocaelispor maçına hazırlanıyor

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’da Kocaelispor maçı hazırlıkları aralıksız olarak devam ediyor.

12 Mart 2019 Salı 14:01
Diyarbekirspor, Kocaelispor maçına hazırlanıyor

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’da Kocaelispor maçı hazırlıkları aralıksız olarak devam ediyor.

 

Geçen hafta Cizrespor’u sahasında mağlup eden ve play-off umutlarını artıran Diyarbekirspor, lig ikincisi Kocaelispor’u deplasmanda devirmenin planlarını yapıyor. Seyrantepe Spor Tesisleri’nde zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren Diyarbekirspor’da sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, futbolcuların istekli oldukları gözlendi. Diyarbekirspor teknik direktörü Sertaç Küçükbayrak, Kocaelispor deplasmanına çok iyi hazırlanacaklarını ve hedefledikleri puan veya puanları almak istediklerini söyledi. Küçükbayrak, “Ligin boyu kısaldıkça maçların önemi de artıyor. Kocaelispor maçı da bizim için çok büyük önem taşıyor. Hem bizim hem de rakibimiz adına büyük önem taşıyan karşılaşmaya kazanmak için hazırlanıyoruz. Deplasmanda yapacağımız bu maçtan istediğimizi sonucu almak için mücadele edeceğiz. Ama bizim için centilmenlik ve play-off ön planda olacaktır. Kocaelispor çok güçlü bir takım ve şampiyonluk iddiaları bulunuyor. Rakibimizin gücünü ve hedefini biliyoruz. Bu nedenle deplasmanda yapacağımız bu haftaki maçın kolay geçmeyeceğini biliyoruz. Onlar da biz de kazanmak için mücadele edeceğiz. Futbol seyri güzel bir karşılaşmaya imza atacağımızı düşünüyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:01
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