Diyarbakırlı gençler çelik kanatlarla buluştu

Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ocak ayında hayata geçirilen “Mehmetçik ile Bir Gün Projesi” kapsamında kent genelinde 14 okuldan öğrenciler, kariyer planlaması yaparken havacılık sektörünü de yakından tanıma fırsatı buluyor. Komutanlıkta görevli pilot ve teknik personelle buluşan gençler, sunumlarla havacılık alanındaki meslekler hakkında bilgilendiriliyor. Öğrenciler, Jandarma Genel Komutanlığının envanterinde bulunan ve “Çelik Kanatlar” olarak adlandırılan helikopterlerle ilgili de bilgi alıyor. Gençler, milli imkanlarla üretilen ve yazılımı hazırlanan sanal gerçeklik eğitim platformunda Mi-17 helikopterini havalandırma heyecanını yaşıyor. İl Mili Eğitim Müdürlüğünde Proje Koordinatörü Dr. Yasemin Fatma Tekin, bu yıl eğitim öğretim döneminin sonunda tamamlanacak projeye 14 okuldan 540 öğrencinin dahil olacağını dile getirdi. Projede görev alan pilot üsteğmenler de lise öğrencilerine hem sivil havacılık hem de jandarma havacılık ile ilgili bilgilendirme yaptıklarını, meslek seçimi konusunda bilinçlenmelerine katkı sunmaya çalıştıklarını, öğrencilere jandarma havacılığı tanıtmak ve sevdirmek istediklerini belirtti.