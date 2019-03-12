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Diyarbakırlı çocuklar, hokey sayesinde "Anadolu'nun yıldızı" oldu

- Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde hokey antrenörlüğü yapan Mehmet Salih Hillez'in köy köy gezerek keşfettiği çocuklarla kurduğu takım, Amasya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Salon Hokeyi Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu- Hokey antrenörü Salih Hillez:"2018 yılında 4 oyuncumuz milli takımlara gitti. Önümüzdeki senelerde de milli takıma oyuncular göndereceğiz"

12 Mart 2019 Salı 11:38
Diyarbakırlı çocuklar, hokey sayesinde "Anadolu'nun yıldızı" oldu


AMASYA (AA) - ENES SANSAR - Amasya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Salon Hokeyi Türkiye Şampiyonası'na, Diyarbakırlı çocuklardan oluşan ekip damasını vurdu.

Amasya Spor Salonu'nda 7-10 Mart tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Diyarbakırlı çocuklar, bütün rakiplerini yenerek şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı.

Diyarbakır il karması takımı, başarısıyla olduğu kadar hikayesiyle de dikkati çekiyor. Altı yıl önce Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde hokey antrenörü olarak göreve başlayan Mehmet Salih Hillez, köy köy gezerek keşfettiği çocuklarla kurduğu takımıyla şampiyonluğa ulaştı.


- Hillez: "Bu branşı anlatmak için köylere kadar gittik"


Antrenör Mehmet Salih Hillez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların ilk başlarda hokeyi hiç bilmedikleri için ön yargılı yaklaştıklarını, fakat zamanla bu sporu tanıyıp sevdiklerini söyledi.

Kendisinin ana branşının hokey olduğunu, 14 yıldır da bu sporla uğraştığını belirten Hillez, çocuklara hokeyi sevdirirken biraz zorlandığını aktararak, "Çocuklar ilk başta hokeyi garipsediler. Tabii görünce, oynayınca ve zevk alınca, bu işi yapmak istediler. Biz de bu branşı anlatmak için köylere kadar gittik. Bu sporu biz seviyoruz, onlara da sevdirdik. Bu başarı, hep beraber fedakarlıklarla, emeklerle geldi." diye konuştu.

Diyarbakır'da hokeyin gün geçtikçe daha da ilgi gördüğünü anlatan Hillez, şöyle devam etti:

"Bu turnuvada çocuklarımız büyük bir çaba sarf etti. Büyük fedakarlık gösterdiler. Köyden gelen, evleri sahaya çok uzak olan çocuklarımız var. Gerekirse yürüyerek antrenman sahasına kadar gelen çocuklarımız var. En büyük amacımız, çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları, farklı yollara girmemeleri. Kendi emeklerine, kendi ekmeklerine baksınlar diye uğraşıyoruz. Çocuklar da bu yönde ilerlemeye çalışıyor zaten. Daha önce milli takımlara gönderdiğimiz oyuncularımız var. 2018 yılında 4 oyuncumuz milli takımlara gitti. Önümüzdeki senelerde de milli takıma oyuncular göndereceğiz."


- Yusuf: "Hedefim milli takım"


Peyas Spor Kulübü oyuncularından 14 yaşındaki Yusuf Bozboğa, hedefinin ay-yıldızlı formayı giymek olduğunu vurguladı.

Yusuf, "İki senedir hokey oynuyorum. Hokeyle ilk tanışmam okulda oldu. Hocamızla beraber şampiyonalara katılıp, şehir şehir gezdik. Sonra antrenmanlara gidip, kendimi geliştirip, buraya kadar geldim. Şu ana kadar 3 altın, bir gümüş, bir bronz madalyam var. İleride milli takıma seçilip ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı 13 yaşındaki Süleyman Taş ise, "Beş senedir hokey oynuyorum. Amcalarım hokey oynuyordu. Beni de oraya götürdüler ve öğrenip, alıştım. İleride milli takıma yükselmek, antrenör olarak da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Gideceğim, çalışacağım ve yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:38
  1. Amasya
  2. Anadolu Yıldızlar Ligi Salon Hokeyi Türkiye Şampiyonası
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakırlı çocuklar
  5. hokey
  6. Mehmet Salih Hillez

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