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Aktüel Diyarbakır'daki evlat nöbeti 442'nci gününde
Aktüel

Diyarbakır'daki evlat nöbeti 442'nci gününde

Anne Şeyma Sancar: - "13 yaşındaki kızımı elini kolunu bağlayarak zorla kaçırdılar. Kızımı HDP götürdü PKK'ya teslim etti" - Baba Hacı Güger: - "Sonucu ne olursa olsun, biz buradayız"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:23:42 -
Diyarbakır'daki evlat nöbeti 442'nci gününde

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 442'nci gününe girdi.

Van'dan 8 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Şeyma Sancar için katıldığı oturma eylemini sürdüren Nazlı Sancar, 442 gündür devam ettirdikleri eylemlerinde kararlı olduklarını vurguladı.

"13 yaşındaki kızımı elini kolunu bağlayarak zorla kaçırdılar. Benim kızımı HDP götürdü, PKK'ya teslim etti." ifadelerini kullanan Sancar, şöyle konuştu:

"Benim kızımı geri versinler. Kızımı istiyorum. Artık yeter, bu annelerin feryatlarını duysun. Dokuz yıl ne demek ben dokuz yıldır evlat hasreti çekiyorum. Şeyma kızım eğer sen annenin sesini duyuyorsan çık gel, devlet güçlerimize teslim ol."

Diyarbakır'dan 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Doğan için eylemi sürdüren baba Hacı Güger da evladına kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Güger, "Sonucu ne olursa olsun biz buradayız. HDP, sözde Halkların Demokrasi Partisidir, Kürt gençlerini kandırıp dağa götürüyor. Çıksınlar bu annelerin yanan yüreğine bir su serpsinler bakalım. Ne diyecekler, ne cevap verecekler. Suçlu suçunu zaten kabullenmiş suskunluğuyla bire bir kabuldür." diye konuştu.

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