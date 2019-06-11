Diyarbakır’da yaz spor okulları kayıtları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinde 7-14 yaş arası çocuklara yönelik düzenleyeceği yaz spor okulları 1 Temmuz’da başlıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, yaz tatilinde çocuklara yönelik düzenleyeceği yaz spor okullarının kayıtları başladı. ’Yaz spor okullarıyla hafıza ve sevdanın kentinde yeniden güçleniyoruz’ sloganıyla açılacak olan okulun kayıtları 24 Haziran’a kadar devam edecek. Kayıt için başvurular Sümerpark yerleşkesinde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na yapılabilecek.

Yaz spor okulları ile ilgili bilgi veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mahmut Evinç, “Yaz tatilinde çocukların spora teşvik edilmesi ve boş vakitlerini verimli değerlendirmeleri amacıyla düzenleyeceğimiz yaz spor okullarının kayıtları başladı. Yaz spor okullarıyla hafıza ve sevdanın kentinde yeniden güçleniyoruz sloganıyla düzenlenecek kurslarda çocuklara yüzme, masa tenisi, futbol, masa tenisi, satranç, karate, bilim ve teknoloji, akıl ve zeka oyunları, yazarlık, eğlenceli matematik, hızlı okuma, gezi faaliyetleri ve müzik olmak üzere toplam 16 branşta eğitim verilecek. 7-14 yaş arası erkek ve kız çocuklarının spor okullarından faydalanacak. Eğitimler Sümerpark Ortak Yaşam Alanı, Talaytepe Spor Tesisleri, Seyrantepe TOKİ’deki havuz ve Bilgi Evi’nde verilecek. Eğitimler, branşlardaki yoğunluğa göre gruplar halinde hafta içi farklı saatlerde yapılacak" dedi.

Yaz spor okullarına kayıt yaptıran tüm öğrencilere, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz spor malzemelerin dağıtılacağını ve ücretsiz servis hizmeti sunulacağını aktaran Evinç, çocuklara kayıt yapmaları için çağrıda bulundu.