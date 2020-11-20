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Aktüel Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, farklı meslek kollarına mensup 101 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Aktüel

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, farklı meslek kollarına mensup 101 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:26:16 -
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, farklı meslek kollarına mensup 101 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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