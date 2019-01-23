Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan, aralarında ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 20 Ocak'ta gözaltına alınan, ilçe emniyet müdürünün de arasında bulunduğu 5 kamu görevlisi ile 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Güvenlik önlemleri altında adliyeye götürülen 8 şüphelinin savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmasına karar verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.