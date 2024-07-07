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Gündem Diyarbakır'da sapıklara yönelik operasyon: 14 kişi yakalandı
Gündem

Diyarbakır'da sapıklara yönelik operasyon: 14 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-07-07 09:34:00 - 2024-07-07 09:37:04
Diyarbakır'da sapıklara yönelik operasyon: 14 kişi yakalandı

Diyarbakır merkezli 19 ilde gerçekleştirilen operasyonda, çocuklara yönelik istismar iddiasıyla gözaltına alınan 37 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir sosyal medya platformunda, çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen görüntülerin alım satımının yapıldığı tespit edildi.

SOSYAL MEDYADA ÇOCUĞUN CİNSESL İSTİSMARI İÇERİKLİ GÖRÜNTÜ ALIM-SATIMI YAPAN 14 ŞAHIS TUTUKLANDI

Ekipler, Diyarbakır merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyonda, 37 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümlerince olmak üzere 23'ü serbest bırakıldı.

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