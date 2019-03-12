0553 313 94 23

Diyarbakır’da şampiyon Şehit Birkan Gündüz

Diyarbakır’da Okular Arası Yıldızlar Futbol İl Şampiyonası tamamlandı.

12 Mart 2019 Salı 10:19
Diyarbakır’da şampiyon Şehit Birkan Gündüz

Diyarbakır’da Okular Arası Yıldızlar Futbol İl Şampiyonası tamamlandı. 150 takımın yer aldığı müsabakalarda, yıldızlar kategorisinde Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu Diyarbakır birincisi oldu ve grup müsabakalarına katılma hakkını elde etti.


Şampiyonluğa namağlup ulaşan Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu, oynadığı dokuz maçın tamamını kazandı. Oynadığı dokuz maçta 34 gol atan ve sadece kalesinde 3 gol gören Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu, 3-7 nisan tarihleri arasında Diyarbakır’da gerçekleşecek Okullar Arası Yıldızlar Futbol Bölge Şampiyonası müsabakalarında katılma hakkı elde etti. Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni ve takım antrenörü Murat Kahraman, ilk hedeflerine sorunsuz bir şekilde ulaştıklarını söyledi. Diyarbakır’daki maçları rahat bir şekilde kazandıklarını belirten Kahraman, hedeflerinin grup müsabakalarında başarılı olmak olduğunu vurguladı. Kahraman, şöyle dedi:


“Diyarbakır’da yaptığımız maçları sorunsuz bir şekilde kazanarak, il birincisi olduk. Geçen yıl küçükler kategorisinde elde ettiğimiz başarıyı bu yıl yıldızlar kategorisinde de sürdürdük. İstikrarlı bir şekilde hareket ediyoruz. Bununda karşılığını alıyoruz. Tek amacımız çocuklarımızın geleceklerini teminat altına almak ve zararlı alışkanlıklardan korumak. Bu nedenle oluşturduğumuz ekibe, gözümüz gibi bakıyoruz. Onların hem eğitim hem de spor hayatlarıyla yakından ilgileniyoruz. Diyarbakır’dan çok yetenekli futbolcuların çıkmasını istiyoruz.”


Kahraman, kendilerine her türlü desteği veren Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu müdürü başta olmak üzere, tüm idareci ve öğretmenlerine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Uçak’a nazar değmesin diye üzerlik tüttürdü
    1. Başkan Uçak’a nazar değmesin diye..
    2. Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden..
    3. Tunceli’de bir helikopter zorunlu iniş..
    4. Karısını öldürmüştü...Avukatı "2..
    5. Antalya’da mevsimlik işçilerin günlük..
    6. Bakü'ye acil iniş yapan Rus uçağı..
    7. SPK'dan yatırım fonlarına ilişkin..
    8. Seçimlerin oy pusulaları hazırlandı
    9. Serhat Gülpınar: Bizim için önemli..
    10. Bakan Fatih Dönmez'den dağıtım bedeli..
    11. Boğaziçi Üniversitesinden glokoma..
    12. Karamanoğlu’nu rahmetle anıyoruz
    13. "Öncü Kadınlar" sergisi
    14. Cedi'den Raptors potasına 19 sayı
    15. Erdemli Kızılay Şube Başkanı Necati..
    16. NTSO Başkanı Parmaksız, İstiklal..
    17. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan..
    18. Türk basınındaki medyaya dönüşüm..
    19. Cezaevi firarileri uyuşturucu..
    20. Atay, Efeler Mahallesinde..
    21. Ukrayna askerleri tatbikatta Ruslara..
    22. Başkan Güler ve Avcı’dan Adanalılara..
    23. Analig Sutopu müsabakaları tamamlandı
    24. Diyarbakır’da şampiyon Şehit Birkan..
    25. Üniversite öğrencilerinin içinde..
    26. Başkan Genç, Çığlık Mahallesinde yaşlı..
    27. Venezuela 100 saatten fazladır..
    28. Diyarbakır’da korkutan yangın
    29. Aksaray’da servis minibüsü ile..
    30. (özel) Kanser olan arkadaşları için..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!