Diyarbakır’da şampiyon Şehit Birkan Gündüz

Diyarbakır’da Okular Arası Yıldızlar Futbol İl Şampiyonası tamamlandı. 150 takımın yer aldığı müsabakalarda, yıldızlar kategorisinde Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu Diyarbakır birincisi oldu ve grup müsabakalarına katılma hakkını elde etti.

Şampiyonluğa namağlup ulaşan Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu, oynadığı dokuz maçın tamamını kazandı. Oynadığı dokuz maçta 34 gol atan ve sadece kalesinde 3 gol gören Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu, 3-7 nisan tarihleri arasında Diyarbakır’da gerçekleşecek Okullar Arası Yıldızlar Futbol Bölge Şampiyonası müsabakalarında katılma hakkı elde etti. Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni ve takım antrenörü Murat Kahraman, ilk hedeflerine sorunsuz bir şekilde ulaştıklarını söyledi. Diyarbakır’daki maçları rahat bir şekilde kazandıklarını belirten Kahraman, hedeflerinin grup müsabakalarında başarılı olmak olduğunu vurguladı. Kahraman, şöyle dedi:

“Diyarbakır’da yaptığımız maçları sorunsuz bir şekilde kazanarak, il birincisi olduk. Geçen yıl küçükler kategorisinde elde ettiğimiz başarıyı bu yıl yıldızlar kategorisinde de sürdürdük. İstikrarlı bir şekilde hareket ediyoruz. Bununda karşılığını alıyoruz. Tek amacımız çocuklarımızın geleceklerini teminat altına almak ve zararlı alışkanlıklardan korumak. Bu nedenle oluşturduğumuz ekibe, gözümüz gibi bakıyoruz. Onların hem eğitim hem de spor hayatlarıyla yakından ilgileniyoruz. Diyarbakır’dan çok yetenekli futbolcuların çıkmasını istiyoruz.”

Kahraman, kendilerine her türlü desteği veren Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu müdürü başta olmak üzere, tüm idareci ve öğretmenlerine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.