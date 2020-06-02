  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırı

Saldırıyla ilgili fail Muhammed Emir Cura'nın da arasında bulunduğu 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 20:16:32 -
Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili Muhammed Emir Cura'nın da arasında bulunduğu 2 kişi tutuklandı.

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, polis memuru Arslan'ın, beraberindeki polislerle 30 Mayıs'ta durumundan şüphelendikleri kişilere kimlik kontrolü yapmak istedikleri sırada şahıslardan birinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, saldırının faili Muhammed Emir Cura ile Ferit Aytekin ve M.A'nın aralarında bulunduğu 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince fail Cura ve Aytekin, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan tutuklandı, M.A. ve diğer 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı