Diyarbakır'da PKK'ya operasyonda 7 kişiye tutuklama
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 zanlıdan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır’da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 28 zanlıdan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
28 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Şubat'ta terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen terör operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
7'si tutuklandı
Adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.