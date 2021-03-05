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Gündem Diyarbakır'da PKK'ya operasyonda 7 kişiye tutuklama
Gündem

Diyarbakır'da PKK'ya operasyonda 7 kişiye tutuklama

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 zanlıdan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 22:26:00 -
Diyarbakır'da PKK'ya operasyonda 7 kişiye tutuklama

Diyarbakır’da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 28 zanlıdan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Şubat'ta terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen terör operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

 

7'si tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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