Diyarbakır'da korku dolu anlar
Diyarbakır'da su seviyesinin yükselmesi sonucu girdikleri Dicle Baraj Gölü'nde mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.
Dicle Baraj Gölü'nün Eğil ilçesi Selman mevkisinde piknik yapan 10 kişi, su seviyesinin yükseldiği alanda mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler mahsur kalan 10 kişiyi botla kurtardı.
Ekonomi
94'ünün mülkiyeti Hazine'ye geçti! FETÖ'cülerin şirketleri üzerinden 27 bin kişilik istihdam