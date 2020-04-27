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Aktüel

Diyarbakır’da kısıtlama sonrası vatandaşlar sokağa akın etti

Diyarbakır’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erince vatandaşlar sokağa akın etti.

2020-04-27 11:48:05 -
Diyarbakır’da kısıtlama sonrası vatandaşlar sokağa akın etti

Diyarbakır’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erince vatandaşlar sokağa akın etti.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 31 ilde sona erdi. Sabahın erken saatlerinde Diyarbakır’da vatandaşlar sokağa akın etti. Polisler araç giriş çıkış ve kimlik kontrolleri yapmaya devam ederken araç trafiği drone ile havadan görüntülendi.


Kısıtlamanın devam ettiği 4 gün boyunca sakin olan yollar araçlarla dolarken, vatandaşlar da kısıtlama sonrasında ramazan alışverişi için market ve pazarlara akın etti.

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