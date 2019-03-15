0553 313 94 23

Diyarbakır’da futsal müsabakaları sona erdi

Diyarbakır’da Okullar Arası Futsal İl Müsabakaları tamamlandı.

15 Mart 2019 Cuma 13:03
Diyarbakır’da futsal müsabakaları sona erdi

Diyarbakır’da Okullar Arası Futsal İl Müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda, kızlar kategorisinde şampiyonluk ipini Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu göğüsledi.


Birçok takımın yer aldığı futsal müsabakalarında, kızlar kategorisinde Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu şampiyon oldu. Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni ve takım antrenörü Ramazan Erin, büyük çekişmeye sahne olan müsabakaların ardından il birincisi olduklarını söyledi. Erin, “Müsabakalar zorlu ve çekişmeli geçti. Fakat güçlü bir ekip oluşturduğumuz için hedefe ulaşmakta zorlanmadık. Tüm maçlarımızı kazanarak, Diyarbakır şampiyonu olduk. Şampiyonluğa da büyük bir başarı örneği göstererek ulaştık. Oynadığımız tüm maçları kazandık, hiç gol yemeden ve 53 gol atarak Diyarbakır şampiyonu olduk. Artık bölge müsabakalarına katılacağız. Hedefimiz önce bölge şampiyonasında başarılı olmak ve Türkiye yarı final müsabakalarına katılmaktır. İnşallah bu hedefe ulaşır ve bize destek olanları mutlu ederiz” dedi.


Erin, kendilerine hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen okul müdürleri Mehmet Şehmus Kurul ve idarecilere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkale’de görevli iki hekim, ‘yılın doktoru’ seçildi
    1. Başkale’de görevli iki hekim, ‘yılın..
    2. Devlet Bahçeli: "(Yeni Zelenda’daki..
    3. Yıldız: “İslamofobi ile Müslümanlara..
    4. Ameliyathane personelinden fotoğraf..
    5. Sarıgöl’de altı mahalleye düğün salonu
    6. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    7. ANALİZ - Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin..
    8. Kayseri, kış sporlarına ev sahipliği..
    9. Sultanbeyli yerel seçim anket..
    10. Bakan Ersoy: "Turizmin artık sezonluk..
    11. AB: "Aday ülke ve önemli bir ortak..
    12. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    13. "Firmaların iflas etmelerine müsaade..
    14. Serbest piyasada altın fiyatları
    15. Diyet uzmanları uyarıyor: "Ekmeksiz..
    16. "Bu topraklardaki mevcudiyetimizden..
    17. GRAFİKLİ - Yeni Zelanda'da iki camiye..
    18. Piyasalarda gün ortası
    19. Şubat ayında Sinop Havalimanı’nda 10..
    20. Başkan Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı’nı..
    21. Ödemelerini alamayan oyuncular, maça..
    22. BM’den İl Milli Eğitim Müdürlüğüne..
    23. Hayvancılık İşletmeleri ve Seralara..
    24. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    25. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    26. Açıklama geldi! 'Fabri Beşiktaş'a geri..
    27. Diyarbakır’da silahlı kavga: 3 ölü, 2..
    28. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca..
    29. TBMM Başkanı Şentop, TBMM Hastanesini..
    30. Yeditepe Üniversitesi, diş hekimliği..
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler