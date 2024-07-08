Diyarbakır’da DEM, Bursa’da CHP! Diyanet gerçeği açıkladı

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CHP ve HDP/DEM Parti yine ittifak yaptı. Bu kez siyasi beklentinin olmadığı ittifakta, iki parti İslam karşıtlığında birleşti!..

Diyarbakır’da DEM Parti’nin Diyanet’e ait 12 Kur’an kursu binasına el koymaya çalışmasının ardından bu kez Bursa’da CHP’li büyükşehir belediyesinden skandal bir hamle geldi.

Diyanet’in manevi destek için 5 senedir faaliyetlerini sürdürdüğü Bursa Şehirlerarası Otogarı’ndaki “Diyanet Mola Hizmeti”ni CHP’li belediye gelir gelmez kaldırma kararı aldı.

Yerel seçimlerin ardından AK Partili Alinur Aktaş'ın yerine koltuğa oturan CHP'li Mustafa Bozbey Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki Diyanet’e ait mola yerini kaldıracaklarını açıkladı. Aynı zamanda Diyanet Mola hakkında akılalmaz iddialar ortaya atıldı.

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Baldızından yeğenine kadar eş, dost ve akrabalarına belediyede koltuk dağıtan Bozbey’in son skandal kararı büyük tepkiye neden olurken, Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali esnafı da yayınladıkları bildiriyle Diyanet’e destek verdi.

Müftülükten açıklama geldi

Bursa İl Müftülüğü, “Diyanet Mola” hakkındaki iddialara dair basın açıklaması yayınladı.

Açıklama şu şekilde: