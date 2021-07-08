Diyarbakır'da çok sayıda doktor istifa etti iddiası: Hastalar saatlerce tedavi için bekledi

Yaşanan salgın nedeniyle uzun süredir süren "istifa ve izin kısıtlaması"na 1 Temmuz itibariyle son verildi.

Bunun üzerine salgınla birlikte bunalan ya da rahatsızlanan doktorlar başta olmak üzere birçok alanda ki sağlık çalışanları 1 Temmuz ile birlikte art arda istifa dilekçelerini ve izin belgelerini yönetime sundu.

Sadece Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde 10'u aşkın doktorun bir kısmının istifa ettiği bir kısmının da izne ayrılması üzerine hastalar ortada kaldı.

Hastaların tedavi olmak için saatlerce hastane koridorlarında doktor beklediği görülürken durumu acil olanlar diğer hastaneleri sevk edildi.

Salgının henüz son bulmamasına rağmen bir anda birçok doktor ve sağlık çalışanının istifası ya da izne ayrılması tepkilere neden oldu.

Hastane yönetimi, İl Sağlık Müdürlüğünün açıklama yapacağını söyledi

Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimleri, istifalar ve izinler ile ilgili oluşan boşluğu İl Sağlık Müdürlüğüne aktardıklarını ve konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nün muhtemelen açıklama yapacağını ifade ettiler.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden henüz bir açıklama yapılmadı.