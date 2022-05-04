Diyarbakır'da araca silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da bir araca yapılan düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobile silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda aynı aileden 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla şehirdeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılardan 2'si Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 1'i de Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Güvenlik güçleri tarafından saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.