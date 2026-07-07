Diyarbakır'da 40 derece sıcakta serinlemenin adresi belli: Ulu Cami'nin taşları

Diyarbakır'da sıcaklıkların artmasıyla birlikte günlük hayat değişti. Kentte termometreler 40 dereceye yaklaşınca, güneşin altında durmak dayanılmaz hale geldi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar başta camiler olmak üzere serin mekanlara yöneldi.

40 dereceye yaklaşan sıcak sokakları boşalttı

Kentte güneş, gün ortasında etkisini iyice gösteriyor. Sıcaklığın 40 dereceye dayandığı saatlerde açık alanda vakit geçirmek zorlaşıyor. Vatandaşlar bu saatlerde gölgeli ve serin alanlara sığınıyor.

Serinlemenin adresi: Ulu Cami'nin bazalt taşları

Diyarbakır'da sıcaktan kaçanların yolu Ulu Cami'ye düşüyor. Caminin bazalt taşları, kavurucu havada vatandaşlara serinlik sunuyor. Bu taşların üzerinde oturan vatandaşlar, sıcağın etkisinden bir nebze uzaklaşıyor.

Cami içi dışarıya göre çok daha serin

Caminin iç ortamı, dışarıdaki havaya göre çok daha serin. Camiye gelenler burada bir süre dinlenerek ferahlıyor. Sıcaktan yorulan vatandaşlar için cami, gün boyu serin bir sığınak oluyor.

Vatandaşlar öğlen yerine akşamı tercih ediyor

Sıcak hava, Diyarbakırlıların günlük rutinini değiştirdi. Vatandaşlar, güneşin en dik olduğu öğlen saatlerinde dışarı çıkmıyor. Bunun yerine havanın serinlediği akşam saatlerini tercih ediyor.

Sıcak hava günlük yaşamı yeniden şekillendirdi

Kentte sıcak havayla mücadele, vatandaşların planlarını yeniden düzenlemesine yol açtı. Serin mekanlara yönelen halk, günün büyük bölümünü gölgede geçiriyor. Akşam serinliği ise sokakları yeniden canlandırıyor.

Sık Sorulan Sorular

Diyarbakır'da sıcaklık kaç dereceye ulaştı?

Kentte sıcaklık 40 dereceye yaklaştı ve güneşte dayanılmaz bir hal aldı.

Vatandaşlar neden camileri tercih ediyor?

Cami içinin ortam sıcaklığı dışarıya göre çok daha serin olduğu için vatandaşlar buraya gelerek dinlenip ferahlıyor.

Ulu Cami'de neden bazalt taşlarında serinleniyor?

Bazalt taşları serinlik verdiği için sıcaktan bunalan vatandaşlar bu taşların üzerinde serinliyor.

Diyarbakırlılar günün hangi saatinde dışarı çıkıyor?

Öğlen saatleri yerine havanın serinlediği akşam saatlerinde dışarı çıkmayı tercih ediyor.